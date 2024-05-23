На челябинских глав массово заводят дела из-за угрозы пожаров

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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, трава горит, лесной пожар
В отношении глав возбуждены административные дела из-за некачественной подготовки к пожароопасному сезону Фото:

В отношении сразу пяти глав поселков в Нагайбакском районе Челябинской области возбудили административные дела по факту нарушения пожарной безопасности. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе прокуратуры региона, проведенная на территории района проверка выявила массу нарушений, из-за которых могут начаться серьезные ландшафтные и лесные пожары.

«Прокуратурой района вынесено пять постановлений о возбуждении дел по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в отношении глав администраций сельских поселений района. Постановления с материалами проверок направлены для рассмотрения в соответствующий орган государственной власти для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Под данным URA.RU, проведенная сотрудниками МЧС проверка показала, что в некоторых поселениях не созданы источники противопожарного водоснабжения. Где-то невозможна эксплуатация скважин и не обновлена противопожарная минерализованная полоса.

URA.RU связалось с главой Нагайбакского района Егором Тимофеевым. Он не стал отрицать, что проблемы в некоторых населенных пунктах района, связанные с нарушением пожарной безопасности, имеются. При этом, по словам главы района, причины, из-за которых они возникли, объективны. Так что, планомерно все нарушения будут устранены.

Нагайбакский район, как и все другие, расположенные на юге области, становится проблемным в период пожароопасного сезона. Вероятность возгорания там намного выше, чем в других муниципалитетах. Больше всего район пострадал от пожаров в 2021 году. И если тогда в Нагайбакском районе ситуацию удалось оперативно стабилизировать, то в соседнем Карталинском районе сгорело два населенных пункта.

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В отношении сразу пяти глав поселков в Нагайбакском районе Челябинской области возбудили административные дела по факту нарушения пожарной безопасности. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе прокуратуры региона, проведенная на территории района проверка выявила массу нарушений, из-за которых могут начаться серьезные ландшафтные и лесные пожары. «Прокуратурой района вынесено пять постановлений о возбуждении дел по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в отношении глав администраций сельских поселений района. Постановления с материалами проверок направлены для рассмотрения в соответствующий орган государственной власти для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Под данным URA.RU, проведенная сотрудниками МЧС проверка показала, что в некоторых поселениях не созданы источники противопожарного водоснабжения. Где-то невозможна эксплуатация скважин и не обновлена противопожарная минерализованная полоса. URA.RU связалось с главой Нагайбакского района Егором Тимофеевым. Он не стал отрицать, что проблемы в некоторых населенных пунктах района, связанные с нарушением пожарной безопасности, имеются. При этом, по словам главы района, причины, из-за которых они возникли, объективны. Так что, планомерно все нарушения будут устранены. Нагайбакский район, как и все другие, расположенные на юге области, становится проблемным в период пожароопасного сезона. Вероятность возгорания там намного выше, чем в других муниципалитетах. Больше всего район пострадал от пожаров в 2021 году. И если тогда в Нагайбакском районе ситуацию удалось оперативно стабилизировать, то в соседнем Карталинском районе сгорело два населенных пункта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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