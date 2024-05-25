Власти Снежинска отказались помогать с ремонтом крыши реабилитационного центра

26 мая 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Ремонтировать крышу благотворительна организация должна самостоятельно (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Снежинске (Челябинская область) власти отказались помогать благотворительной организации «Бумеранг добра» ремонтировать протекающую кровлю здания реабилитационного центра. Об этом пишут «Известия». «Родительская организация „Бумеранг добра“ получила от властей Снежинска на безвозмездной основе здание, в котором открыла мастерские для молодых взрослых с ограниченными возможностями. Но когда у здания потекла кровля, администрация помочь уже не смогла», — пишет издание. Городская общественная организация «Бумеранг добра» работает в Снежинске уже десять лет. По словам руководителя Анны Широковой, администрация старалась им помогать и за десять лет выделали в безвозмездное пользование три помещения. Но ремонтировать их нужно за свой счет. Последнее помещение для производственных мастерских для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья было выделено в 2021 году. Мастерскую открыли только в марте 2023 года. Кровля здания протекла почти сразу. Сейчас ей требуется капитальный ремонт. Сначала в администрации Снежинска пообещали помочь. Но потом отказались. В договоре указан пункт, что капитальный ремонт — это обязанность общественной организации. Всего на ремонт кровли необходим один миллион рублей. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Снежинска. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Снежинске (Челябинская область) власти отказались помогать благотворительной организации «Бумеранг добра» ремонтировать протекающую кровлю здания реабилитационного центра. Об этом пишут «Известия». «Родительская организация „Бумеранг добра“ получила от властей Снежинска на безвозмездной основе здание, в котором открыла мастерские для молодых взрослых с ограниченными возможностями. Но когда у здания потекла кровля, администрация помочь уже не смогла», — пишет издание. Городская общественная организация «Бумеранг добра» работает в Снежинске уже десять лет. По словам руководителя Анны Широковой, администрация старалась им помогать и за десять лет выделали в безвозмездное пользование три помещения. Но ремонтировать их нужно за свой счет. Последнее помещение для производственных мастерских для детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья было выделено в 2021 году. Мастерскую открыли только в марте 2023 года. Кровля здания протекла почти сразу. Сейчас ей требуется капитальный ремонт. Сначала в администрации Снежинска пообещали помочь. Но потом отказались. В договоре указан пункт, что капитальный ремонт — это обязанность общественной организации. Всего на ремонт кровли необходим один миллион рублей. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Снежинска. Ответ будет опубликован после получения.