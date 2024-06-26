В Челябинске москвича обвиняют в вымогательстве под видом подготовки к ЕГЭ

Полиция Челябинской области завершила расследование уголовного дела о вымогательстве под предлогом помощи в сдаче экзаменов. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
«Молодой человек создал в популярном мессенджере группу под названием „Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ“, где основной тематикой общения являлась сдача и получение ответов по школьным экзаменам. В данной группе злоумышленник знакомился с девушками для получения кода доступа к их личным аккаунтам, откуда копировал фотографии интимного характера. Получив такие фото, администратор группы вымогал с потерпевших деньги», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что 19-летний житель Москвы требовал от потерпевших перевода небольших сумм — в размере от 500 до двух тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступных эпизодов.
Благодаря оперативным действиям полицейских, злоумышленник успел получить с потерпевших только 5600 рублей. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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