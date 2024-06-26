В Челябинске москвича обвиняют в вымогательстве под видом подготовки к ЕГЭ

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Администратор группы копировал интимные фотографии ее участниц
Администратор группы копировал интимные фотографии ее участниц Фото:

Полиция Челябинской области завершила расследование уголовного дела о вымогательстве под предлогом помощи в сдаче экзаменов. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«Молодой человек создал в популярном мессенджере группу под названием „Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ“, где основной тематикой общения являлась сдача и получение ответов по школьным экзаменам. В данной группе злоумышленник знакомился с девушками для получения кода доступа к их личным аккаунтам, откуда копировал фотографии интимного характера. Получив такие фото, администратор группы вымогал с потерпевших деньги», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что 19-летний житель Москвы требовал от потерпевших перевода небольших сумм — в размере от 500 до двух тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступных эпизодов.

Благодаря оперативным действиям полицейских, злоумышленник успел получить с потерпевших только 5600 рублей. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Полиция Челябинской области завершила расследование уголовного дела о вымогательстве под предлогом помощи в сдаче экзаменов. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. «Молодой человек создал в популярном мессенджере группу под названием „Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ“, где основной тематикой общения являлась сдача и получение ответов по школьным экзаменам. В данной группе злоумышленник знакомился с девушками для получения кода доступа к их личным аккаунтам, откуда копировал фотографии интимного характера. Получив такие фото, администратор группы вымогал с потерпевших деньги», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что 19-летний житель Москвы требовал от потерпевших перевода небольших сумм — в размере от 500 до двух тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступных эпизодов. Благодаря оперативным действиям полицейских, злоумышленник успел получить с потерпевших только 5600 рублей. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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