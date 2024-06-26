Кремль отреагировал на выдачу ордера на арест Шойгу и Герасимова

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), поэтому ордеры на арест бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова не имеют значения, они абсурдные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.
«Мы уже говорили, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Соответственно, мы не признаем этих ордеров. Мы их считаем абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовы-Беловой», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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