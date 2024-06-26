Кремль отреагировал на выдачу ордера на арест Шойгу и Герасимова

Песков: ордеры МУС на арест Шойгу и Герасимова — это абсурд
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Дмитрий Песков указал на абсурдность решения МУС Фото:

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), поэтому ордеры на арест бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова не имеют значения, они абсурдные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.

«Мы уже говорили, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Соответственно, мы не признаем этих ордеров. Мы их считаем абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовы-Беловой», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), поэтому ордеры на арест бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова не имеют значения, они абсурдные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. «Мы уже говорили, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Соответственно, мы не признаем этих ордеров. Мы их считаем абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовы-Беловой», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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