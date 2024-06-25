25 июня 2024

В Троицке выберут нового мэра взамен сидящего в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Действующий мэр города Александр Виноградов с декабря находится в следственном изоляторе
Действующий мэр города Александр Виноградов с декабря находится в следственном изоляторе Фото:

В Троицке (Челябинская область) 27 июня депутаты горсобрания назначат выборы нового главы. Проект решения имеется в распоряжении URA.RU.

«Собрание депутатов города Троицка решает: объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы на 12 сентября в 10 часов 00 минут», — говорится в проекте решения.

Также 27 июня депутаты выберут из своего состава трех членов конкурсной комиссии. Еще трех членов позднее назначит губернатор Алексей Текслер. Заявление от претендентов на пост мэра о допуске к участию в конкурсе и пакеты документов будут приниматься с 5 по 19 июля включительно.

Полномочия действующего мэра Александра Виноградова на посту истекают в сентябре. Глава города был задержан силовиками в декабре 2023 года. Виноградов находится в СИЗО и обвиняется в получении трех взяток. Своей вины он не признает.

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В Троицке (Челябинская область) 27 июня депутаты горсобрания назначат выборы нового главы. Проект решения имеется в распоряжении URA.RU. «Собрание депутатов города Троицка решает: объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Троицка. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы на 12 сентября в 10 часов 00 минут», — говорится в проекте решения. Также 27 июня депутаты выберут из своего состава трех членов конкурсной комиссии. Еще трех членов позднее назначит губернатор Алексей Текслер. Заявление от претендентов на пост мэра о допуске к участию в конкурсе и пакеты документов будут приниматься с 5 по 19 июля включительно. Полномочия действующего мэра Александра Виноградова на посту истекают в сентябре. Глава города был задержан силовиками в декабре 2023 года. Виноградов находится в СИЗО и обвиняется в получении трех взяток. Своей вины он не признает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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