В компании челябинского бизнесмена Лакницкого будут работать осужденные

В Магнитогорске к середине июля откроется новый исправительный центр
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Новый исправительный центр откроется в Магнитогорске к середине июля
Новый исправительный центр откроется в Магнитогорске к середине июля Фото:

В Магнитогорске Челябинской области на базе компании трест «Магнитострой», аффилированной с известным магнитогорским предпринимателем Олегом Лакницким, откроется исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Работать учреждение, рассчитанное на 200 человек, начнет с середины июля, сообщили в пресс-службе трест «Магнитострой».

«На базе 4818 колонии города Магнитогорска Челябинской области с середины июля начнет работать исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Он сможет принять до 200 человек», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, площадь исправительного центра высотой в пять этажей составит более двух тысяч квадратных метров. В здании будут оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, дежурная часть, жилые секции, зал для обедов, туалеты, а также  комнаты для стирки и глажки вещей.

Также там будут расположены помещения для проведения воспитательной работы с осужденными и комната для религиозных обрядов. Исправительный центр оборудуют видеоконтролем и инженерными средствами надзора.

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В Магнитогорске Челябинской области на базе компании трест «Магнитострой», аффилированной с известным магнитогорским предпринимателем Олегом Лакницким, откроется исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Работать учреждение, рассчитанное на 200 человек, начнет с середины июля, сообщили в пресс-службе трест «Магнитострой». «На базе 4818 колонии города Магнитогорска Челябинской области с середины июля начнет работать исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Он сможет принять до 200 человек», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, площадь исправительного центра высотой в пять этажей составит более двух тысяч квадратных метров. В здании будут оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, дежурная часть, жилые секции, зал для обедов, туалеты, а также  комнаты для стирки и глажки вещей. Также там будут расположены помещения для проведения воспитательной работы с осужденными и комната для религиозных обрядов. Исправительный центр оборудуют видеоконтролем и инженерными средствами надзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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