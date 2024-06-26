В компании челябинского бизнесмена Лакницкого будут работать осужденные

В Магнитогорске Челябинской области на базе компании трест «Магнитострой», аффилированной с известным магнитогорским предпринимателем Олегом Лакницким, откроется исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Работать учреждение, рассчитанное на 200 человек, начнет с середины июля, сообщили в пресс-службе трест «Магнитострой».
«На базе 4818 колонии города Магнитогорска Челябинской области с середины июля начнет работать исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Он сможет принять до 200 человек», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, площадь исправительного центра высотой в пять этажей составит более двух тысяч квадратных метров. В здании будут оборудованы рабочие кабинеты сотрудников, дежурная часть, жилые секции, зал для обедов, туалеты, а также комнаты для стирки и глажки вещей.
Также там будут расположены помещения для проведения воспитательной работы с осужденными и комната для религиозных обрядов. Исправительный центр оборудуют видеоконтролем и инженерными средствами надзора.
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