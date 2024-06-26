В Госдуме предложили ввести доплату к страховой пенсии по старости

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект о новой соцдоплате к пенсии по старости
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Разное. Курган , пенсионерка, скамейка, лавка, парк, досуг, отдых, пенсия
Если законопроект будет принят, то дополнительную выплату смогут получить пенсионеры с трудовым стажем в 30 лет Фото:

Необходимо ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости, чтобы пенсионеры, проработавшие как минимум 30 лет, могли получать больше выплат. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, они уже подготовили соответствующий законопроект.

«Законопроектом предлагается введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину (пенсионеру), имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, ее содержание приводит RT. В ней также отмечается, что общая сумма выплаты может достигать двукратного размера прожиточного минимума пенсионера на 2024 год — 26 580 рублей. Деньги на такую инициативу депутаты предложили выделить из бюджета страны.

В записке также подчеркивается, что если пенсионер уже получает социальную доплату к пенсии, то он должен будет выбрать, какую из двух выплат он хочет получать. Это может быть либо уже имеющаяся у него доплата, либо прибавка к страховой пенсии по старости, которую предлагают ввести авторы законопроекта.

Президент России Владимир Путин 7 июня заявил о необходимости проиндексировать пенсии всем работающим пенсионерам. Ожидается, что это произойдет в 2025 году. 25 июня Госдума уже приняла соответствующий закон в первом чтении.

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Необходимо ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости, чтобы пенсионеры, проработавшие как минимум 30 лет, могли получать больше выплат. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, они уже подготовили соответствующий законопроект. «Законопроектом предлагается введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину (пенсионеру), имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, ее содержание приводит RT. В ней также отмечается, что общая сумма выплаты может достигать двукратного размера прожиточного минимума пенсионера на 2024 год — 26 580 рублей. Деньги на такую инициативу депутаты предложили выделить из бюджета страны. В записке также подчеркивается, что если пенсионер уже получает социальную доплату к пенсии, то он должен будет выбрать, какую из двух выплат он хочет получать. Это может быть либо уже имеющаяся у него доплата, либо прибавка к страховой пенсии по старости, которую предлагают ввести авторы законопроекта. Президент России Владимир Путин 7 июня заявил о необходимости проиндексировать пенсии всем работающим пенсионерам. Ожидается, что это произойдет в 2025 году. 25 июня Госдума уже приняла соответствующий закон в первом чтении.
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