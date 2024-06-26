В Госдуме предложили ввести доплату к страховой пенсии по старости

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект о новой соцдоплате к пенсии по старости

26 июня 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Если законопроект будет принят, то дополнительную выплату смогут получить пенсионеры с трудовым стажем в 30 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Необходимо ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости, чтобы пенсионеры, проработавшие как минимум 30 лет, могли получать больше выплат. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, они уже подготовили соответствующий законопроект. «Законопроектом предлагается введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину (пенсионеру), имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, ее содержание приводит RT. В ней также отмечается, что общая сумма выплаты может достигать двукратного размера прожиточного минимума пенсионера на 2024 год — 26 580 рублей. Деньги на такую инициативу депутаты предложили выделить из бюджета страны. В записке также подчеркивается, что если пенсионер уже получает социальную доплату к пенсии, то он должен будет выбрать, какую из двух выплат он хочет получать. Это может быть либо уже имеющаяся у него доплата, либо прибавка к страховой пенсии по старости, которую предлагают ввести авторы законопроекта. Президент России Владимир Путин 7 июня заявил о необходимости проиндексировать пенсии всем работающим пенсионерам. Ожидается, что это произойдет в 2025 году. 25 июня Госдума уже приняла соответствующий закон в первом чтении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необходимо ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости, чтобы пенсионеры, проработавшие как минимум 30 лет, могли получать больше выплат. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, они уже подготовили соответствующий законопроект. «Законопроектом предлагается введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину (пенсионеру), имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, ее содержание приводит RT. В ней также отмечается, что общая сумма выплаты может достигать двукратного размера прожиточного минимума пенсионера на 2024 год — 26 580 рублей. Деньги на такую инициативу депутаты предложили выделить из бюджета страны. В записке также подчеркивается, что если пенсионер уже получает социальную доплату к пенсии, то он должен будет выбрать, какую из двух выплат он хочет получать. Это может быть либо уже имеющаяся у него доплата, либо прибавка к страховой пенсии по старости, которую предлагают ввести авторы законопроекта. Президент России Владимир Путин 7 июня заявил о необходимости проиндексировать пенсии всем работающим пенсионерам. Ожидается, что это произойдет в 2025 году. 25 июня Госдума уже приняла соответствующий закон в первом чтении.