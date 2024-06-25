Голикова: пенсии работающим после индексации повысятся на тысячу. Видео

25 июня 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Пенсии работающим после индексации повысятся минимум на 1300 рублей, заявила Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минимальное увеличение пенсий в стране после их индексации должно составить чуть более тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Минимальное увеличение пенсий после индексации должно составить 1 300 рублей», — заявила Голикова во время пленарного заседания Госдумы. Прямую трансляцию с заседания ведет сайт ведомства . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минимальное увеличение пенсий в стране после их индексации должно составить чуть более тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Минимальное увеличение пенсий после индексации должно составить 1 300 рублей», — заявила Голикова во время пленарного заседания Госдумы. Прямую трансляцию с заседания ведет сайт ведомства.