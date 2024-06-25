Голикова: пенсии работающим после индексации повысятся на тысячу. Видео

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, голикова татьяна
Пенсии работающим после индексации повысятся минимум на 1300 рублей, заявила Голикова Фото:

Минимальное увеличение пенсий в стране после их индексации должно составить чуть более тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Минимальное увеличение пенсий после индексации должно составить 1 300 рублей», — заявила Голикова во время пленарного заседания Госдумы. Прямую трансляцию с заседания ведет сайт ведомства.

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Минимальное увеличение пенсий в стране после их индексации должно составить чуть более тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Минимальное увеличение пенсий после индексации должно составить 1 300 рублей», — заявила Голикова во время пленарного заседания Госдумы. Прямую трансляцию с заседания ведет сайт ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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