Пенсии работающим после индексации повысятся минимум на 1300 рублей, заявила Голикова
Минимальное увеличение пенсий в стране после их индексации должно составить чуть более тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Минимальное увеличение пенсий после индексации должно составить 1 300 рублей», — заявила Голикова во время пленарного заседания Госдумы. Прямую трансляцию с заседания ведет сайт
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