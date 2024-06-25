В челябинском заксобрании прошли кадровые перестановки

Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер получил знаковый пост главы комитета по бюджету. Также сформирован состав нового комитета по регламенту, депутатской этике и информационной политике, сообщили 25 июняв областном парламенте.
«Члены комитета по бюджету проголосовали за избрание Гербера новым председателем. Пост руководителя комитета по регламенту получил эсер Василий Швецов, его первым замом стал единоросс Дамир Утарбеков, а зампредом комитета – Михаил Махов («Зеленая альтернатива»)», — пояснили в ЗСО. Там также добавили, что окончательно эти изменения депутаты утвердят на сессии 27 июня.
Изменения в структуре заксобрания депутаты предварительно одобрили 11 июня. В результате она примет вид, который она имела до 2012 года, когда вопросы информполитики, регламента и депутатской этики были в ведении одного комитета. Пост же председателя комитета по бюджету считается знаковым, подчеркивая статус спикера областного парламента.
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