В Челябинске фирма депутата Госдумы Колесникова строит базу для 20 видов спорта

26 июня 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Олег Колесников в день визита Натальи Котовой на стройплощадку находился там же Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возле челябинского бора на месте снесенного спорткомплекса «Полет» компания, аффилированная с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, начала строительство нового современного спорткомплекса, в котором жители города смогут заниматься двадцатью видами спорта. Об этом 26 июня подрядчики сообщили мэру Наталье Котовой, посетившей объект. Сам Колесников также присутствовал на стройплощадке, но публично в разговор не вступал. «Если до 20 видов спорта соберете под крышами этих зданий, это будет здорово. Плюс ко всему это входные ворота в бор для жителей, которые будут там гулять. Просьба сделать дорогу от Лесопарковой до строительства объекта. Потому что до конца 2027 года, когда планируется завершить строительство, ждать не хочется», — обратилась Котова к представителю стройподрядчика. На месте снесенного в июне 2023 года спорткомплекса «Полет» ООО «Техсервис», аффилированная с бизнесом депутата Госдумы Олега Колесникова, построит гостиницу, ресторан, спорткомплекс и подземную парковку. Разрешение на строительство было получено еще в 2017 году, но в 2022 году мэрия пыталась это решение отменить. Изначально планировалось построить высотные здания, но затем проект изменили. Его 1 апреля текущего года одобрила экспертная организация ООО «Челэкспертиза». После этого началось строительство комплекса из четырех зданий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле челябинского бора на месте снесенного спорткомплекса «Полет» компания, аффилированная с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, начала строительство нового современного спорткомплекса, в котором жители города смогут заниматься двадцатью видами спорта. Об этом 26 июня подрядчики сообщили мэру Наталье Котовой, посетившей объект. Сам Колесников также присутствовал на стройплощадке, но публично в разговор не вступал. «Если до 20 видов спорта соберете под крышами этих зданий, это будет здорово. Плюс ко всему это входные ворота в бор для жителей, которые будут там гулять. Просьба сделать дорогу от Лесопарковой до строительства объекта. Потому что до конца 2027 года, когда планируется завершить строительство, ждать не хочется», — обратилась Котова к представителю стройподрядчика. На месте снесенного в июне 2023 года спорткомплекса «Полет» ООО «Техсервис», аффилированная с бизнесом депутата Госдумы Олега Колесникова, построит гостиницу, ресторан, спорткомплекс и подземную парковку. Разрешение на строительство было получено еще в 2017 году, но в 2022 году мэрия пыталась это решение отменить. Изначально планировалось построить высотные здания, но затем проект изменили. Его 1 апреля текущего года одобрила экспертная организация ООО «Челэкспертиза». После этого началось строительство комплекса из четырех зданий.