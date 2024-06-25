Челябинский суд вынес приговор матери, которая кусала своего трехлетнего сына

Саткинский городской суд Челябинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы. Она признана виновной в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем в сочетании с жестоким обращением с ребенку, сообщили 26 июня в пресс-службе Саткинской прокуратуры.
«В период с июня 2023 по январь 2024 года подсудимая, находясь в состоянии опьянения, в ответ на плач своего трехлетнего сына ребенка, причиняла ему физические и нравственные страдания. Она кусала ребенка в различные части тела и царапала лицо», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Вызванные соседями полицейские обнаружили ребенка с телесными повреждениями, изъяли его и поместили в реабилитационный центр. Суд рассмотрит исковое заявление об ограничении матери в родительских правах.
Женщина в суде вину признала. Она пояснила, что раскаивается, устроилась на работу. Она желает вернуть ребенка и навещает его в социальном учреждении. Суд назначил матери наказание в виде трех лет семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
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