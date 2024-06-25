Жители пятиэтажного дома на Каслинской, 52 в Челябинске пожаловались на постоянные протечки кровли, из-за чего в квартирах замыкает электропроводка и образуется плесень. Собственники утверждают, что во время дождя по стенам квартир текут ручьи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской мэрии, дом будет капитально отремонтирован в 2039-41 годах.
«Наш дом скоро утонет. У нас сильная течь крови, вплоть до нижних этажей. Капитальный ремонт должен был быть в этом году, мы все его ждали, а сроки опять, уже раз в пятый переносят», — сообщают жители дома.
Жители записали на видео, как с потолка квартиры на пятом этаже капает вода. У многих собственников отсырели и отпали обои, на стенах появилась плесень, а из-за сырости начали мигать лампы и замыкать электропроводка. По словам жителей, вода стекает ручьями по стенам.
Жильцы отмечают, что регулярно оплачивают квитанции за обслуживание дома в управляющую компанию ДЕЗ Калининского района, а также за капремонт, однако на заявки по ремонту кровли коммунальщики не реагируют. Обращения в Жилинспекцию также ни к чему не привели.
«Живу третий год в квартире на четвертом этаже и два года подряд меня заливает. Обидно, что делаешь ремонт, а в итоге все это портится и плесневеет. Вызывала специалиста 14 марта для составления акта ущерба, он пришел только 6 мая, до сих пор документа у меня нет», — рассказывает Дамира К.
В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU ответили, что капремонт в этом доме запланирован через 15 лет. Текущими ремонтами занимается управляющая компания, а контролем — жилинспекция.
«Руководствуясь региональной программой, плановые периоды проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном дом № 52 по ул. Каслинская — 2039-2041 годы», — говорится в ответе пресс-службы мэрии. Жильцы намерены добиваться компенсации ущерба через суд.
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