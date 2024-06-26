Челябинский депутат Госдумы Лантратова предложила пускать на ЕГЭ детей с иконами

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Яна Лантратова предложила Рособрнадзору смягчить условия допуска детей на ЕГЭ
Яна Лантратова предложила Рособрнадзору смягчить условия допуска детей на ЕГЭ Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила разрешить школьникам проносить на пункт проведения экзамена (ППЭ) при проведении Единого госэкзамена воду и иконки. Об этом Лантратова сообщила в своем telegram-канале.

«Направила в Рособрнадзор предложения по совершенствованию системы ЕГЭ. В числе моих предложений: запретить отстранять ученика от экзамена, если он пронес на территорию пункта запрещенные предметы, но добровольно сдал их до начала экзамена; разрешить детям проносить воду на экзамен и иконки; проверяющим должно быть строго запрещено требовать от детей оголяться до нижнего белья или снимать его при досмотре до ЕГЭ», — сообщила Лантратова.

Также среди предложений депутата — запрет прикасаться к учащимся при процедуре пропуска в ППЭ, проработка вопроса питания школьников на ЕГЭ, длящихся более трех часов 30 минут и возвращение исторического сочинения в ЕГЭ по истории. Кроме того, по мнению Лантратовой нужно заранее настраивать чувствительность металлодетекторов и сделать обязательными для всех ППЭ проверку и донастройку металлодетекторов за два дня перед каждым экзаменом.

Лантратова стала депутатом Госдумы в 2021 году по партийному списку «Справедливой России — За правду» от Челябинской области. Она включена в санкционные списки Евросоюза, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Украины, Японии и Новой Зеландии.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила разрешить школьникам проносить на пункт проведения экзамена (ППЭ) при проведении Единого госэкзамена воду и иконки. Об этом Лантратова сообщила в своем telegram-канале. «Направила в Рособрнадзор предложения по совершенствованию системы ЕГЭ. В числе моих предложений: запретить отстранять ученика от экзамена, если он пронес на территорию пункта запрещенные предметы, но добровольно сдал их до начала экзамена; разрешить детям проносить воду на экзамен и иконки; проверяющим должно быть строго запрещено требовать от детей оголяться до нижнего белья или снимать его при досмотре до ЕГЭ», — сообщила Лантратова. Также среди предложений депутата — запрет прикасаться к учащимся при процедуре пропуска в ППЭ, проработка вопроса питания школьников на ЕГЭ, длящихся более трех часов 30 минут и возвращение исторического сочинения в ЕГЭ по истории. Кроме того, по мнению Лантратовой нужно заранее настраивать чувствительность металлодетекторов и сделать обязательными для всех ППЭ проверку и донастройку металлодетекторов за два дня перед каждым экзаменом. Лантратова стала депутатом Госдумы в 2021 году по партийному списку «Справедливой России — За правду» от Челябинской области. Она включена в санкционные списки Евросоюза, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Украины, Японии и Новой Зеландии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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