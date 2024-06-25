В Челябинске назвали профессии с зарплатой свыше 100 тысяч рублей

В Челябинской области более 100 тысяч рублей могут зарабатывать токари, водители и инженеры. Полный список опубликован в официальном telegram-канале службы занятости населения по региону.
«Заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц в регионе могут получать: плавильщик металла и сплавов, токарь, шлифовщик, электрогазосварщик и фрезеровщик. На такую заплату могут также претендовать наладчики станков с программным управлением, водители троллейбуса, главные энергетики, инженеры КИПиА, главные технологи, ведущие инженеры-технологи и представители ряда других профессий», — сообщили в службе занятости.
В топ наиболее востребованных профессий вошли водитель — 585 вакантных мест (из них водитель троллейбуса — 200 и автобуса — 150), слесарь-ремонтник — 543, оператор — 418 (из них оператор станков с программным управлением — 103) и электромонтер — 342. Также востребованы представители профессий инженер — 280, токарь — 221, электросварщик, электрогазосварщик — 217, сборщик — 193, станочник –179, машинист крана — 171 и слесарь-электромонтажник — 167.
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