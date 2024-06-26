FT: НАТО не хватит солдат на войну с Россией

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НАТО не сможет привлечь необходимое количество солдат, чтобы наравне противостоят России в случае прямого конфликта, пишут СМИ Фото:

НАТО не получится привлечь свыше 300 тысяч военных на случай войны с Россией, потому что страны альянса испытывают большой дефицит солдат. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.

«На бумаге европейские союзники по НАТО имеют в общей сложности 1,9 миллиона военнослужащих — по-видимому, достаточно, чтобы противостоять России. Но на самом деле странам НАТО будет трудно привлечь к участию в конфликте даже более 300 тысяч военных», — говорится в материале.

Отмечается, что на призыв такого количества людей потребуются месяцы. Дело в том, что в странах Европы не хватает военных. Особо острой обстоит ситуация в Германии. Великобритания каждый год стабильно не выполняла план по призыву в ВС, а Лондон в 2023 году потерял четыре тысячи военных. В Италии тоже плачевная ситуация — численность ВС за 10 лет сократилась с 200 тысяч до 160,9 тысяч.

До этого американский Центр стратегических и международных исследований сообщил, что если НАТО и пойдет на прямой конфликт с Россией, то он будет затяжным. Российская сторона не раз говорила, что не собирается нападать на европейские страны после конца спецоперации.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что альянс не хочет военного противостояния с РФ. Однако ЕС специально подталкивают к этому Вашингтон из-за Украины, передает RT.

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НАТО не получится привлечь свыше 300 тысяч военных на случай войны с Россией, потому что страны альянса испытывают большой дефицит солдат. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. «На бумаге европейские союзники по НАТО имеют в общей сложности 1,9 миллиона военнослужащих — по-видимому, достаточно, чтобы противостоять России. Но на самом деле странам НАТО будет трудно привлечь к участию в конфликте даже более 300 тысяч военных», — говорится в материале. Отмечается, что на призыв такого количества людей потребуются месяцы. Дело в том, что в странах Европы не хватает военных. Особо острой обстоит ситуация в Германии. Великобритания каждый год стабильно не выполняла план по призыву в ВС, а Лондон в 2023 году потерял четыре тысячи военных. В Италии тоже плачевная ситуация — численность ВС за 10 лет сократилась с 200 тысяч до 160,9 тысяч. До этого американский Центр стратегических и международных исследований сообщил, что если НАТО и пойдет на прямой конфликт с Россией, то он будет затяжным. Российская сторона не раз говорила, что не собирается нападать на европейские страны после конца спецоперации. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что альянс не хочет военного противостояния с РФ. Однако ЕС специально подталкивают к этому Вашингтон из-за Украины, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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