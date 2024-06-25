Аудиторы проверят траты челябинских регоператоров по обращению с отходами

В Челябинской области проверят, насколько эффективно расходуются средства на вывоз мусора, выделяемые регоператорам. Об этом 26 июня сообщили в Контрольно-счетной палате региона.
«КСП региона начинает проверку использования бюджетных средств, выделяемых на компенсацию выпадающих доходов региональных операторов по обращению с ТКО. Объекты проверки: министерство экологии Челябинской области, министерство тарифного регулирования и энергетики, а также региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО „Центр коммунального сервиса“, ООО „Златспецтранс“, ООО „Спецтранссервис“)», — сообщил telegram-канал Контрольно-счетной палаты.
Инспекторы проведут проверку по вопросам исполнения условий соглашений о предоставлении из бюджета Челябинской области субсидий на компенсацию выпадающих доходов и использования средств субсидий региональными операторами. Объем средств, подлежащих проверке, составляет 930 миллионов рублей.
Инициатива о проведении проверок деятельности регоператоров по обращению с твердыми коммунальными расходами исходит от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В Санкт-Петербурге в ходе мероприятий, посвященных Дню российского парламентаризма, она заявила, что из регионов поступает много жалоб на качество обслуживания по вывозу мусора. Матвиенко предложила руководителям региональных парламентов дать поручения счетным палатам субъектов РФ провести аудит по расходованию средств, выплаченных гражданами на вывоз ТБО. Соответствующее поручение депутаты ЗСО вынесли Контрольно-счетной палате на заседании 30 мая.
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