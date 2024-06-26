Мишустин продлил налоговые льготы на воздушные перевозки по РФ

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Налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки продлят до 2028 года
Налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки продлят до 2028 года Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства.

«Продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года. Срок действия льгот истекает 1 января 2025 года. Для их продления потребуется внести изменения в Налоговый кодекс», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что речь идет о введении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для услуг по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя. В то же время для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла продлевается ставка НДС в размере 10%.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте правительства. «Продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до 1 января 2028 года.  Срок действия льгот истекает 1 января 2025 года. Для их продления потребуется внести изменения в Налоговый кодекс», — говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что речь идет о введении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для услуг по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя. В то же время для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла продлевается ставка НДС в размере 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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