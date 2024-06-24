Жителей поселка Чурилово в Челябинске утром 25 июня напугали горящие обломки, которые медленно падали с неба ориентировочно над Копейском. Очевидцы сняли видео, где заметны несколько летящих фрагментов.
«За Копейском падали большие горящие осколки», — указывает очевидец в своих комментариях под видео, размещенном в telegram-канале «ЧП, ДТП и топ новости Челябинск». В комментариях предположили, что это может быть заряды, запущенные из ракетницы в низкую облачность.
В пресс-службе администрации Копейска URA.RU сообщили, что об инциденте им ничего не известно. В пресс-службе областного МЧС отметили, что информация уточняется.
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