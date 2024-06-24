24 июня 2024

Челябинцев напугали горящие обломки в небе над Копейском. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Видео падения горящих обломков сняли жители Чурилово
Видео падения горящих обломков сняли жители Чурилово Фото:

Жителей поселка Чурилово в Челябинске утром 25 июня напугали горящие обломки, которые медленно падали с неба ориентировочно над Копейском. Очевидцы сняли видео, где заметны несколько летящих фрагментов.

«За Копейском падали большие горящие осколки», — указывает очевидец в своих комментариях под видео, размещенном в telegram-канале «ЧП, ДТП и топ новости Челябинск». В комментариях предположили, что это может быть заряды, запущенные из ракетницы в низкую облачность.

В пресс-службе администрации Копейска URA.RU сообщили, что об инциденте им ничего не известно. В пресс-службе областного МЧС отметили, что информация уточняется.

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Жителей поселка Чурилово в Челябинске утром 25 июня напугали горящие обломки, которые медленно падали с неба ориентировочно над Копейском. Очевидцы сняли видео, где заметны несколько летящих фрагментов. «За Копейском падали большие горящие осколки», — указывает очевидец в своих комментариях под видео, размещенном в telegram-канале «ЧП, ДТП и топ новости Челябинск». В комментариях предположили, что это может быть заряды, запущенные из ракетницы в низкую облачность. В пресс-службе администрации Копейска URA.RU сообщили, что об инциденте им ничего не известно. В пресс-службе областного МЧС отметили, что информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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