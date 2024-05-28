Forbes раскрыл причины, почему ВСУ преувеличивают потери России

Forbes: Украина, преувеличивая потери ВС РФ, мстит за их успехи
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ВСУ преувеличивают свои успехи на поле боя, передает Forbes
ВСУ преувеличивают свои успехи на поле боя, передает Forbes Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации активно преувеличивают потери солдат ВС РФ. Основная причина, для чего Киев активно распространяет в инфополе преувеличенную статистику, связана с тем, что украинские силы таким образом хотят доказать свою значимость и показать российским солдатам, что они готовы мстить за их успехи. Об этом пишет Forbes.

«Нетрудно понять, почему 110-я механизированная бригада ВСУ может преувеличивать свои победы. Бригада пережила тяжелые бои и, возможно, слишком жаждет расплаты. Более года 110-я механизированная бригада была дислоцирована в районе Авдеевки», — передает Forbes.

В феврале сообщалось о полном взятии Авдеевки Россией. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в боях за город погибли 1500 военнослужащих ВСУ. В мае Шойгу также отмечал, что с начала 2024 года потери украинских сил превысили 111 тысяч человек.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации активно преувеличивают потери солдат ВС РФ. Основная причина, для чего Киев активно распространяет в инфополе преувеличенную статистику, связана с тем, что украинские силы таким образом хотят доказать свою значимость и показать российским солдатам, что они готовы мстить за их успехи. Об этом пишет Forbes. «Нетрудно понять, почему 110-я механизированная бригада ВСУ может преувеличивать свои победы. Бригада пережила тяжелые бои и, возможно, слишком жаждет расплаты. Более года 110-я механизированная бригада была дислоцирована в районе Авдеевки», — передает Forbes. В феврале сообщалось о полном взятии Авдеевки Россией. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в боях за город погибли 1500 военнослужащих ВСУ. В мае Шойгу также отмечал, что с начала 2024 года потери украинских сил превысили 111 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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