Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации активно преувеличивают потери солдат ВС РФ. Основная причина, для чего Киев активно распространяет в инфополе преувеличенную статистику, связана с тем, что украинские силы таким образом хотят доказать свою значимость и показать российским солдатам, что они готовы мстить за их успехи. Об этом пишет Forbes.
«Нетрудно понять, почему 110-я механизированная бригада ВСУ может преувеличивать свои победы. Бригада пережила тяжелые бои и, возможно, слишком жаждет расплаты. Более года 110-я механизированная бригада была дислоцирована в районе Авдеевки», — передает Forbes.
В феврале сообщалось о полном взятии Авдеевки Россией. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в боях за город погибли 1500 военнослужащих ВСУ. В мае Шойгу также отмечал, что с начала 2024 года потери украинских сил превысили 111 тысяч человек.
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