27 мая 2024

Бастрыкин потребовал проверить овощные ларьки в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин потребовал проверить овощные ларьки в Нижневартовске
Бастрыкин потребовал проверить овощные ларьки в Нижневартовске Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить ларьки в Нижневартовске, в которых якобы незаконно торгуют овощами и фруктами. Об этом сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России».

«Поступило обращение по вопросу незаконного размещения нестационарных торговых павильонов в городе Нижневартовске. Сообщается, что вблизи одного из торговых центров в отсутствие разрешительной документации и сертификатов на продукцию на постоянной основе осуществляется торговля овощами и фруктами», — говорится в сообщении.

Заявитель приемной главы СКР также добавил, что обращения в администрацию и уполномоченные структуры результатов не принесли. Бастрыкин поручил руководителю СК по ХМАО Мокшину провести проверку и доложить о ее результатах.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить ларьки в Нижневартовске, в которых якобы незаконно торгуют овощами и фруктами. Об этом сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России». «Поступило обращение по вопросу незаконного размещения нестационарных торговых павильонов в городе Нижневартовске. Сообщается, что вблизи одного из торговых центров в отсутствие разрешительной документации и сертификатов на продукцию на постоянной основе осуществляется торговля овощами и фруктами», — говорится в сообщении. Заявитель приемной главы СКР также добавил, что обращения в администрацию и уполномоченные структуры результатов не принесли. Бастрыкин поручил руководителю СК по ХМАО Мокшину провести проверку и доложить о ее результатах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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