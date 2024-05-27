Бастрыкин потребовал проверить овощные ларьки в Нижневартовске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить ларьки в Нижневартовске, в которых якобы незаконно торгуют овощами и фруктами. Об этом сообщил telegram-канал «Информационный центр СК России».
«Поступило обращение по вопросу незаконного размещения нестационарных торговых павильонов в городе Нижневартовске. Сообщается, что вблизи одного из торговых центров в отсутствие разрешительной документации и сертификатов на продукцию на постоянной основе осуществляется торговля овощами и фруктами», — говорится в сообщении.
Заявитель приемной главы СКР также добавил, что обращения в администрацию и уполномоченные структуры результатов не принесли. Бастрыкин поручил руководителю СК по ХМАО Мокшину провести проверку и доложить о ее результатах.
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