Зеленский поставил под удар пилотов F-16, показав их лица ради пиара

Владимир Зеленский показал лица пилотов истребителей F-16
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский показал лица пилотов истребителей F-16 ради того, чтобы показать успехи в сотрудничестве с Западом. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
«Зеленский молодец! Ради пиара раскрыл всех пилотов F-16. Для тех, кто не понял, пилоты — это штучные экземпляры и на их обучение противник тратит огромные средства и большое количество времени», — написал Руденко у себя в telegram-канале, приложив к посту фотографии пилотов, что показал украинский лидер.
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