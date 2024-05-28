Зеленский поставил под удар пилотов F-16, показав их лица ради пиара

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Владимир Зеленский показал лица пилотов истребителей F-16
Владимир Зеленский показал лица пилотов истребителей F-16 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский показал лица пилотов истребителей F-16 ради того, чтобы показать успехи в сотрудничестве с Западом. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

«Зеленский молодец! Ради пиара раскрыл всех пилотов F-16. Для тех, кто не понял, пилоты — это штучные экземпляры и на их обучение противник тратит огромные средства и большое количество времени», — написал Руденко у себя в telegram-канале, приложив к посту фотографии пилотов, что показал украинский лидер. 

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Президент Украины Владимир Зеленский показал лица пилотов истребителей F-16 ради того, чтобы показать успехи в сотрудничестве с Западом. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. «Зеленский молодец! Ради пиара раскрыл всех пилотов F-16. Для тех, кто не понял, пилоты — это штучные экземпляры и на их обучение противник тратит огромные средства и большое количество времени», — написал Руденко у себя в telegram-канале, приложив к посту фотографии пилотов, что показал украинский лидер. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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