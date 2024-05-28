28 мая 2024

Пассажир из Азербайджана пытался провезти нелегальную алычу в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенники Нижневартовска обнаружили нелегальную алычу у пассажира из Баку
Таможенники Нижневартовска обнаружили нелегальную алычу у пассажира из Баку Фото:

Сотрудники таможенного поста нижневартовского аэропорта задержали пассажира с 20 килограммами нелегальной алычи. Мужчина прибыл из Баку (Азербайджан) и пытался пройти «зеленый» коридор (пункт досмотра для пассажиров с товарами, не подлежащих таможенному декларированию).

«В аэропорту Нижневартовска задержали пассажира из Баку с 20 кг алычи без разрешительных документов, который пошёл в „зелёный“ коридор. Согласно действующим правилам, граждане, пребывающие из Азербайджана и Таджикистана, которые перемещают с собой подкарантинную продукцию для личного пользования, должны представлять на нее разрешительные документы», — приводит цитату представителя Тюменской таможни telegram-канал «Мегаполис».

Россельхознадзор изъял опасные фрукты. На нарушителя завели административное дело и назначили штраф. Таможенный пост аэропорта Нижневартовска в 2024 году предотвратил ввоз 200 кг нелегальных овощей, фруктов и зелени, возбудил 65 административных дел из-за нарушения пассажирами фитосанитарных правил.

Ранее URA.RU писало, что таможенники Нижневартовского аэропорта пресекли нелегальный ввоз 14 килограммов алычи пассажиром рейса Баку — Нижневартовск. Подкарантинную продукцию изъяли и уничтожили.

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Сотрудники таможенного поста нижневартовского аэропорта задержали пассажира с 20 килограммами нелегальной алычи. Мужчина прибыл из Баку (Азербайджан) и пытался пройти «зеленый» коридор (пункт досмотра для пассажиров с товарами, не подлежащих таможенному декларированию). «В аэропорту Нижневартовска задержали пассажира из Баку с 20 кг алычи без разрешительных документов, который пошёл в „зелёный“ коридор. Согласно действующим правилам, граждане, пребывающие из Азербайджана и Таджикистана, которые перемещают с собой подкарантинную продукцию для личного пользования, должны представлять на нее разрешительные документы», — приводит цитату представителя Тюменской таможни telegram-канал «Мегаполис». Россельхознадзор изъял опасные фрукты. На нарушителя завели административное дело и назначили штраф. Таможенный пост аэропорта Нижневартовска в 2024 году предотвратил ввоз 200 кг нелегальных овощей, фруктов и зелени, возбудил 65 административных дел из-за нарушения пассажирами фитосанитарных правил. Ранее URA.RU писало, что таможенники Нижневартовского аэропорта пресекли нелегальный ввоз 14 килограммов алычи пассажиром рейса Баку — Нижневартовск. Подкарантинную продукцию изъяли и уничтожили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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