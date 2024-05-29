Глава Единого оператора Дагестана по водоснабжению арестован по делу о взятках

Глава Единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения Магомедгаджи Шапиев арестован по обвинению в получении взяток. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
«Постановлением Советского районного суда Махачкалы генеральному директору АО „Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения“ Магомедгаджи Шапиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 27 июля 2024 года», — заявила Мамаева. Об этом она сообщила РИА Новости.
Шапиев и двое его подчиненных обвиняются в двух эпизодах получения взятки на общую сумму 1 миллион 450 тысяч рублей. Эти деньги, как предполагает следствие, были получены от директора управляющих компаний за невыявление нарушений и уменьшение показаний фактического потребления воды, а также за обеспечение технического присоединения многоквартирных домов к системам водоотведения.
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