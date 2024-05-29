Пик похолодания в Свердловской области остался позади

30 мая 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

Синоптик дал надежду на теплое лето в Свердловской области Фото: Размик Закарян © URA.RU Пик похолодания в Свердловской области остался позади, регион ждет постепенное потепление. Такой прогноз озвучил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В четверг [30 июня] территория региона будет находиться на восточной — холодной — периферии антициклона. Сам антициклон высотно-теплый, он протянулся от Казахстана на северо-запад, до Баренцева моря. Атмосферный фронт, отделяющий тепло от холода над Уралом, расположится по линии Петрозаводск — Нижний Новгород — Ульяновск — Магнитогорск. Однако антициклон постепенно смещается на восток, воздушная масса на его периферии над Уралом постепенно прогревается, а атмосферный фронт размывается», — сообщил Пулин. По его словам, пик похолодания пришелся на ночь 30 мая. Ночью в регионе ожидалось от -4…1 (на крайнем юге и юго-западе до 2…7, на востоке до -5…-7 градусов). Днем в регионе прогнозируют 12…17 градусов тепла (на крайнем севере до 9…11 градусов тепла). Далее воздух начнет прогреваться и «заморозки отменятся». Так, в пятницу, 31 мая, ночью будет 5, днем 20 градусов. В субботу, 1 июня, ночью ожидается 8, днем 22 градуса. В воскресенье, 2 июня, ночью 10, днем 24 градуса тепла. В понедельник, 3 июня, ночью 13, днем 25 градусов. Во вторник, 4 июня, ночью 14, днем 24 градуса тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пик похолодания в Свердловской области остался позади, регион ждет постепенное потепление. Такой прогноз озвучил синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В четверг [30 июня] территория региона будет находиться на восточной — холодной — периферии антициклона. Сам антициклон высотно-теплый, он протянулся от Казахстана на северо-запад, до Баренцева моря. Атмосферный фронт, отделяющий тепло от холода над Уралом, расположится по линии Петрозаводск — Нижний Новгород — Ульяновск — Магнитогорск. Однако антициклон постепенно смещается на восток, воздушная масса на его периферии над Уралом постепенно прогревается, а атмосферный фронт размывается», — сообщил Пулин. По его словам, пик похолодания пришелся на ночь 30 мая. Ночью в регионе ожидалось от -4…1 (на крайнем юге и юго-западе до 2…7, на востоке до -5…-7 градусов). Днем в регионе прогнозируют 12…17 градусов тепла (на крайнем севере до 9…11 градусов тепла). Далее воздух начнет прогреваться и «заморозки отменятся». Так, в пятницу, 31 мая, ночью будет 5, днем 20 градусов. В субботу, 1 июня, ночью ожидается 8, днем 22 градуса. В воскресенье, 2 июня, ночью 10, днем 24 градуса тепла. В понедельник, 3 июня, ночью 13, днем 25 градусов. Во вторник, 4 июня, ночью 14, днем 24 градуса тепла.