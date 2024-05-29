29 мая 2024

На встрече губернатора ХМАО с политэлитами будет присутствовать мэр Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук главный претендент на должность губернатора ХМАО
Руслан Кухарук главный претендент на должность губернатора ХМАО Фото:

На встрече губернатора ХМАО Комаровой с политэлитами будет присутствовать и мэр Тюмени Руслан Кухарук. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политистеблишменте.

«Политэлитам сказано, что на встрече с губернатором Югры будет присутствовать и мэр Тюмени Руслан Кухарук. Его статус пока не понятен. Но не исключено, что Наталья Владимировна объявит о том, что он является ее сменщиком», — рассказал инсайдер. В департаменте внутренней политике ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова провела закрытую встречу с заместителями, где объявила им о своей отставке. Более широкий круг окружных элит соберется 30 мая в полдень. 

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На встрече губернатора ХМАО Комаровой с политэлитами будет присутствовать и мэр Тюмени Руслан Кухарук. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политистеблишменте. «Политэлитам сказано, что на встрече с губернатором Югры будет присутствовать и мэр Тюмени Руслан Кухарук. Его статус пока не понятен. Но не исключено, что Наталья Владимировна объявит о том, что он является ее сменщиком», — рассказал инсайдер. В департаменте внутренней политике ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова провела закрытую встречу с заместителями, где объявила им о своей отставке. Более широкий круг окружных элит соберется 30 мая в полдень. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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