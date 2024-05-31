В Екатеринбурге открылся модернизированный эндоскопический блок в ДГКБ №9

Обновленный эндоскопический блок позволит проводить качественную и быструю диагностику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге открылся модернизированный эндоскопический блок отделения ультразвуковой и функциональной диагностики в Детской городской клинической больнице №9. Обновление позволит улучшить качество и оперативность диагностики для юных пациентов, сообщает корреспондент URA.RU, посетивший церемонию открытия.

«Сегодняшний день замечателен и радостен для нас, так как мы открываем эндоскопический блок с прекрасным дизайном и современным оборудованием. Это позволит нам проводить качественную и быструю диагностику, что невероятно важно. Огромная благодарность сотрудникам компании „Сима-ленд“ за их вклад», — поделился впечатлениями главврач Игорь Огарков.

Современное оборудование, включая инкубаторы и аппараты для фиброгастроскопии и колоноскопии, позволит больнице удовлетворить потребности не только города, но и Свердловской области в целом. «Это стало возможным благодаря поддержке частных компаний и благотворительных фондов, активно участвующих в развитии регионального здравоохранения», — подчеркнул Огарков.

Заместитель директора компании «Сима-ленд» Анастасия Лукичева подчеркнула особую роль трех компаний в деле преображения больницы. «Некоторое время назад сотрудники компании „Сима-ленд“ взяли шефство над детской городской больницей №9. За несколько лет были отремонтированы более двух тысяч квадратных метров медучреждения: палаты, медкабинеты, санузлы, столовые, детские раздевалки и многое другое. Также была закуплена новая техника и мебель. Сегодня мы открыли еще одно отделение. Наши дизайнеры старались продумать все до мелочей, чтобы создать позитивное настроение, способствующее выздоровлению маленьких пациентов. Важно отметить, что неоценимую помощь „Девятке“ также оказывают УГМК и РМК (вместе с „Сима-лендом“ являются учредителями Фонда святой Екатерины). Уверена, совместными усилиями главная городская больница будет становиться лучше и лучше», — рассказала Лукичева.