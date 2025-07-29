29 июля 2025

Свердловчанка зарезала сожителя из-за его ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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Смертельная ссора случилась во время застолья
Смертельная ссора случилась во время застолья Фото:

В Березовском (Свердловская область) 55-летняя Оксана Беляева убила 48-летнего сожителя, который из-за ревности жестоко избил ее. Затем женщина взялась за нож и ударила мужчину в грудь и шею, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Между осужденной и ее 48-летним сожителем произошел конфликт из-за ревности, в ходе которого последний схватил за волосы сожительницу и несколько раз ударил ногами по туловищу и конечностям. Не стерпев обиду, женщина ножом нанесла не менее семи ударов в область груди и шеи мужчины», — пояснили там. Это случилось в ноябре 2023-го.

На Беляеву завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Березовский горсуд отправил обвиняемую в колонию общего режима на девять лет. У погибшего остался сын, которому Беляева должна выплатить компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей.

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В Березовском (Свердловская область) 55-летняя Оксана Беляева убила 48-летнего сожителя, который из-за ревности жестоко избил ее. Затем женщина взялась за нож и ударила мужчину в грудь и шею, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Между осужденной и ее 48-летним сожителем произошел конфликт из-за ревности, в ходе которого последний схватил за волосы сожительницу и несколько раз ударил ногами по туловищу и конечностям. Не стерпев обиду, женщина ножом нанесла не менее семи ударов в область груди и шеи мужчины», — пояснили там. Это случилось в ноябре 2023-го. На Беляеву завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Березовский горсуд отправил обвиняемую в колонию общего режима на девять лет. У погибшего остался сын, которому Беляева должна выплатить компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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