Свердловчанка зарезала сожителя из-за его ревности

В Березовском (Свердловская область) 55-летняя Оксана Беляева убила 48-летнего сожителя, который из-за ревности жестоко избил ее. Затем женщина взялась за нож и ударила мужчину в грудь и шею, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Между осужденной и ее 48-летним сожителем произошел конфликт из-за ревности, в ходе которого последний схватил за волосы сожительницу и несколько раз ударил ногами по туловищу и конечностям. Не стерпев обиду, женщина ножом нанесла не менее семи ударов в область груди и шеи мужчины», — пояснили там. Это случилось в ноябре 2023-го.
На Беляеву завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Березовский горсуд отправил обвиняемую в колонию общего режима на девять лет. У погибшего остался сын, которому Беляева должна выплатить компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей.
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