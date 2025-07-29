29 июля 2025

Трупы свердловчан, умерших от коронавируса, перестали обследовать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обследования прекратились с конца весны (архивное фото)
Обследования прекратились с конца весны (архивное фото) Фото:

В Свердловской области с конца весны перестали обследовать трупы пациентов, скончавшихся от коронавируса. Соответствующий указ подписала замгубернатора-министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Приказываю признать утратившим силу приказ минздрава „Об организации работы по проведению посмертных патолого-анатомических и судебно-медицинских исследований умерших с подозрением на новую коронавирусную инфекцию“», — следует из документа. Приказ подписан 30 мая 2025 года.

В марте 2025-го оперштаб по борьбе с COVID-19 прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости. По данным информационного портала «Объясняем.рф», коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, эпидемиологическая ситуация вокруг него стабилизировалась.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с конца весны перестали обследовать трупы пациентов, скончавшихся от коронавируса. Соответствующий указ подписала замгубернатора-министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. «Приказываю признать утратившим силу приказ минздрава „Об организации работы по проведению посмертных патолого-анатомических и судебно-медицинских исследований умерших с подозрением на новую коронавирусную инфекцию“», — следует из документа. Приказ подписан 30 мая 2025 года. В марте 2025-го оперштаб по борьбе с COVID-19 прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости. По данным информационного портала «Объясняем.рф», коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, эпидемиологическая ситуация вокруг него стабилизировалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...