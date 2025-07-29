Трупы свердловчан, умерших от коронавируса, перестали обследовать

В Свердловской области с конца весны перестали обследовать трупы пациентов, скончавшихся от коронавируса. Соответствующий указ подписала замгубернатора-министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
«Приказываю признать утратившим силу приказ минздрава „Об организации работы по проведению посмертных патолого-анатомических и судебно-медицинских исследований умерших с подозрением на новую коронавирусную инфекцию“», — следует из документа. Приказ подписан 30 мая 2025 года.
В марте 2025-го оперштаб по борьбе с COVID-19 прекратил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости. По данным информационного портала «Объясняем.рф», коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, эпидемиологическая ситуация вокруг него стабилизировалась.
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