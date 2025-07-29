Стало известно, кто будет ведущим на День города в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в День города в рамках праздника пройдет фестиваль «Энергия РМК». Ведущей главной сцены станет Оля Парфенюк — комик, телеведущая и участница популярных юмористических шоу. Об этом рассказала пресс-служба фестиваля.
«Кто же будет ведущим на главной сцене? Оля Парфенюк — комик и ведущая шоу „Женский форум“ и „Быстрые свидания“, участница проектов „Не спать“, „Рассмеши комика“, „Comedy Баттл“», — сообщили представители фестиваля в своем telegram-канале.
Фестиваль пройдет в квартале «Архангел Михаил» 16 и 17 августа. Сам квартал официально откроют в День города.
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