29 июля 2025

Стало известно, кто будет ведущим на День города в Екатеринбурге

Оля Парфенюк станет ведущей фестиваля «Энергия РМК» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Энергия РМК» пройдет в рамках Дня города 16 и 17 августа в Екатеринбурге
Фестиваль «Энергия РМК» пройдет в рамках Дня города 16 и 17 августа в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге в День города в рамках праздника пройдет фестиваль «Энергия РМК». Ведущей главной сцены станет Оля Парфенюк — комик, телеведущая и участница популярных юмористических шоу. Об этом рассказала пресс-служба фестиваля.

«Кто же будет ведущим на главной сцене? Оля Парфенюк — комик и ведущая шоу „Женский форум“ и „Быстрые свидания“, участница проектов „Не спать“, „Рассмеши комика“, „Comedy Баттл“», — сообщили представители фестиваля в своем telegram-канале.

Фестиваль пройдет в квартале «Архангел Михаил» 16 и 17 августа. Сам квартал официально откроют в День города.

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В Екатеринбурге в День города в рамках праздника пройдет фестиваль «Энергия РМК». Ведущей главной сцены станет Оля Парфенюк — комик, телеведущая и участница популярных юмористических шоу. Об этом рассказала пресс-служба фестиваля. «Кто же будет ведущим на главной сцене? Оля Парфенюк — комик и ведущая шоу „Женский форум“ и „Быстрые свидания“, участница проектов „Не спать“, „Рассмеши комика“, „Comedy Баттл“», — сообщили представители фестиваля в своем telegram-канале. Фестиваль пройдет в квартале «Архангел Михаил» 16 и 17 августа. Сам квартал официально откроют в День города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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