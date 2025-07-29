Волны от землетрясения на Камчатке дошли до Свердловской области

30 июля 2025 в 11:06 Размер текста - 17 +

На Камчатке в результате землетрясения есть повреждения (архивное фото) Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение Аппаратура лаборатории-обсерватории «Арти» в Свердловской области зафиксировала упругие волны, которые распространились по земной коре после начала землетрясения на Камчатке. Они не несут никакой угрозы Уралу, об этом URA.RU рассказал заведующий обсерваторией, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский. «Упругие волны в земной коре и насквозь через землю распространяются со скоростью 4 км в секунду. Их фиксирует аппаратура всего земного шара. Наша аппаратура тоже их зафиксировала, это естественно. Если исходить из того, что мы находимся примерно в 10 тысячах километрах от Камчатки, к нам сигналы о землетрясении поступили приблизительно через 41 минуту после его начала», — сказал Кусонский. По его словам, упругие волны, которые уловили приборы, могут несколько раз обогнуть земной шар по поверхности. Однако энергия у них довольно слабая, и на поверхности в Свердловской области они никак не проявляются. «Эти волны имеют лишь региональное значение. В этом плане наш регион — оазис», — успокоил ученый. Также он объяснил, что все данные, полученные в артинской обсерватории, в режиме онлайн передаются в Геофизическую службу РАН в Обнинске. Там их мониторят круглосуточно и обрабатывают информацию о самых сильных толчках, которые грозят разрушениями. Информацию же о более слабых сейсмических явлениях обрабатывают свердловские геофизики. Эти сведения имеют прежде всего научное значение, например, показывают новые зоны землетрясений.



30 июля на Камчатке зарегистрировали самое мощное за последние 73 года землетрясение. Магнитуда колебаний по некоторым данным доходила до 8,7 баллов. После этого в Сахалинской области прошли четыре волны цунами. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, люди спасаются от возможной угрозы на возвышенностях. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аппаратура лаборатории-обсерватории «Арти» в Свердловской области зафиксировала упругие волны, которые распространились по земной коре после начала землетрясения на Камчатке. Они не несут никакой угрозы Уралу, об этом URA.RU рассказал заведующий обсерваторией, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский. «Упругие волны в земной коре и насквозь через землю распространяются со скоростью 4 км в секунду. Их фиксирует аппаратура всего земного шара. Наша аппаратура тоже их зафиксировала, это естественно. Если исходить из того, что мы находимся примерно в 10 тысячах километрах от Камчатки, к нам сигналы о землетрясении поступили приблизительно через 41 минуту после его начала», — сказал Кусонский. По его словам, упругие волны, которые уловили приборы, могут несколько раз обогнуть земной шар по поверхности. Однако энергия у них довольно слабая, и на поверхности в Свердловской области они никак не проявляются. «Эти волны имеют лишь региональное значение. В этом плане наш регион — оазис», — успокоил ученый. Также он объяснил, что все данные, полученные в артинской обсерватории, в режиме онлайн передаются в Геофизическую службу РАН в Обнинске. Там их мониторят круглосуточно и обрабатывают информацию о самых сильных толчках, которые грозят разрушениями. Информацию же о более слабых сейсмических явлениях обрабатывают свердловские геофизики. Эти сведения имеют прежде всего научное значение, например, показывают новые зоны землетрясений. 30 июля на Камчатке зарегистрировали самое мощное за последние 73 года землетрясение. Магнитуда колебаний по некоторым данным доходила до 8,7 баллов. После этого в Сахалинской области прошли четыре волны цунами. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, люди спасаются от возможной угрозы на возвышенностях. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции.