29 июля 2025

В Екатеринбурге неожиданно слетел хедлайнер крупного фестиваля

Найк Борзов выступит на фестивале «Послушайте» в Екатеринбурге вместо Маргулиса
© Служба новостей «URA.RU»
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Найк Борзов споет на фестивале вместо Евгения Маргулиса
Найк Борзов споет на фестивале вместо Евгения Маргулиса Фото:

Заслуженный артист России Евгений Маргулис не сможет выступить на джазовом фестивале «Послушайте» в Екатеринбурге. Вместо него на сцену выйдет Найк Борзов, сообщила URA.RU пресс-служба Летнего театра парка Маяковского.

«Один из хедлайнеров джазово-поэтического фестиваля „Послушайте!“ Евгений Маргулис не сможет выступить 2 августа в Екатеринбурге по состоянию здоровья. Желаем Евгению Шулимовичу скорейшего выздоровления», — рассказали организаторы.

Вместо него команду хедлайнеров возглавит легенда инди-рока Найк Борзов. Он представит акустическую программу с элементами джаза и исполнит знаменитые хиты «Лошадке» и «Верхом на звезде».

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Заслуженный артист России Евгений Маргулис не сможет выступить на джазовом фестивале «Послушайте» в Екатеринбурге. Вместо него на сцену выйдет Найк Борзов, сообщила URA.RU пресс-служба Летнего театра парка Маяковского. «Один из хедлайнеров джазово-поэтического фестиваля „Послушайте!“ Евгений Маргулис не сможет выступить 2 августа в Екатеринбурге по состоянию здоровья. Желаем Евгению Шулимовичу скорейшего выздоровления», — рассказали организаторы. Вместо него команду хедлайнеров возглавит легенда инди-рока Найк Борзов. Он представит акустическую программу с элементами джаза и исполнит знаменитые хиты «Лошадке» и «Верхом на звезде».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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