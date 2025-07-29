В Екатеринбурге неожиданно слетел хедлайнер крупного фестиваля

Заслуженный артист России Евгений Маргулис не сможет выступить на джазовом фестивале «Послушайте» в Екатеринбурге. Вместо него на сцену выйдет Найк Борзов, сообщила URA.RU пресс-служба Летнего театра парка Маяковского.
«Один из хедлайнеров джазово-поэтического фестиваля „Послушайте!“ Евгений Маргулис не сможет выступить 2 августа в Екатеринбурге по состоянию здоровья. Желаем Евгению Шулимовичу скорейшего выздоровления», — рассказали организаторы.
Вместо него команду хедлайнеров возглавит легенда инди-рока Найк Борзов. Он представит акустическую программу с элементами джаза и исполнит знаменитые хиты «Лошадке» и «Верхом на звезде».
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