Блогерша из Екатеринбурга через Тимберлейка нашла способ выйти замуж. Видео

Екатеринбурженка попросила Тимберлейка на концерте помочь найти мужа

30 июля 2025 в 08:43 Размер текста - 17 +

Девушка с плакатом стояла в первых рядах на концерте Фото: Илья Московец © URA.RU Фитнес-блогерша из Екатеринбурга Кристина Лефтерова с помощью Джастина Тимбирлейка попыталась найти себе мужа. На концерте певца в Баку девушка развернула плакат с надписью на английском языке: «Justin, help me get married» (Джастин, помоги мне выйти замуж) и указала на обратной стороне свой номер телефона. Видео со своей необычной просьбой девушка выложила в своих социальных сетях. Во время небольшого перерыва Лефтерова показала плакат певцу, когда тот общался с публикой. Тимберлейк сначала удивился, сказав, что люди пришли сюда подготовленными, а затем спросил, как он может ей помочь. После этого девушка развернула плакат так, чтобы был виден ее номер, а оператор вывел его на большой экран. Публика поддержала инициативу блогерши аплодисментами и криками, а Тимберлейк пожелал ей удачи в поиске будущего мужа. После концерта, когда у Кристины появился интернет, она стала получать десятки сообщений от незнакомцев. В какой-то момент мужчин, которые хотели с ней познакомиться, стало слишком много — аккаунт девушки в WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) заблокировали.

