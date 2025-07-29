Фитнес-блогерша из Екатеринбурга Кристина Лефтерова с помощью Джастина Тимбирлейка попыталась найти себе мужа. На концерте певца в Баку девушка развернула плакат с надписью на английском языке: «Justin, help me get married» (Джастин, помоги мне выйти замуж) и указала на обратной стороне свой номер телефона. Видео со своей необычной просьбой девушка выложила в своих социальных сетях.
Во время небольшого перерыва Лефтерова показала плакат певцу, когда тот общался с публикой. Тимберлейк сначала удивился, сказав, что люди пришли сюда подготовленными, а затем спросил, как он может ей помочь. После этого девушка развернула плакат так, чтобы был виден ее номер, а оператор вывел его на большой экран. Публика поддержала инициативу блогерши аплодисментами и криками, а Тимберлейк пожелал ей удачи в поиске будущего мужа.
После концерта, когда у Кристины появился интернет, она стала получать десятки сообщений от незнакомцев. В какой-то момент мужчин, которые хотели с ней познакомиться, стало слишком много — аккаунт девушки в WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) заблокировали.
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