29 июля 2025

Из-за дождей Свердловской области грозят наводнения

Свердловские реки рискуют выйти из берегов из-за обильных дождей
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Глинки. Наводнение. Курган, паводок, наводнение
Реки на юго-востоке области могут выйти из берегов (архивное фото) Фото:

Обильные дожди, которые обрушились на Свердловскую область, грозят наводнением. Этот риск особенно актуален для юго-востока региона, сообщил URA.RU синоптик Алексей Пулин.

«Сегодня, 30 июля, на юго-востоке области прогнозируют обильные осадки. Из-за дождей населенные пункты на берегах рек Исети, Сысерти и Тавды может затопить, но не сильно», — подчеркнул Пулин.

По его словам, осадки прекратятся уже в ближайшую субботу, 1 августа. До середины следующей недели дождей не будет.

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Обильные дожди, которые обрушились на Свердловскую область, грозят наводнением. Этот риск особенно актуален для юго-востока региона, сообщил URA.RU синоптик Алексей Пулин. «Сегодня, 30 июля, на юго-востоке области прогнозируют обильные осадки. Из-за дождей населенные пункты на берегах рек Исети, Сысерти и Тавды может затопить, но не сильно», — подчеркнул Пулин. По его словам, осадки прекратятся уже в ближайшую субботу, 1 августа. До середины следующей недели дождей не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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