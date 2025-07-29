Из-за дождей Свердловской области грозят наводнения

Свердловские реки рискуют выйти из берегов из-за обильных дождей

30 июля 2025 в 13:20 Размер текста - 17 +

Реки на юго-востоке области могут выйти из берегов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обильные дожди, которые обрушились на Свердловскую область, грозят наводнением. Этот риск особенно актуален для юго-востока региона, сообщил URA.RU синоптик Алексей Пулин. «Сегодня, 30 июля, на юго-востоке области прогнозируют обильные осадки. Из-за дождей населенные пункты на берегах рек Исети, Сысерти и Тавды может затопить, но не сильно», — подчеркнул Пулин. По его словам, осадки прекратятся уже в ближайшую субботу, 1 августа. До середины следующей недели дождей не будет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обильные дожди, которые обрушились на Свердловскую область, грозят наводнением. Этот риск особенно актуален для юго-востока региона, сообщил URA.RU синоптик Алексей Пулин. «Сегодня, 30 июля, на юго-востоке области прогнозируют обильные осадки. Из-за дождей населенные пункты на берегах рек Исети, Сысерти и Тавды может затопить, но не сильно», — подчеркнул Пулин. По его словам, осадки прекратятся уже в ближайшую субботу, 1 августа. До середины следующей недели дождей не будет.