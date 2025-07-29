Из-за дождей Свердловской области грозят наводнения

Реки на юго-востоке области могут выйти из берегов (архивное фото)
Обильные дожди, которые обрушились на Свердловскую область, грозят наводнением. Этот риск особенно актуален для юго-востока региона, сообщил URA.RU синоптик Алексей Пулин.
«Сегодня, 30 июля, на юго-востоке области прогнозируют обильные осадки. Из-за дождей населенные пункты на берегах рек Исети, Сысерти и Тавды может затопить, но не сильно», — подчеркнул Пулин.
По его словам, осадки прекратятся уже в ближайшую субботу, 1 августа. До середины следующей недели дождей не будет.
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