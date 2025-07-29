Средство от тысячи болезней: чем ценна княженика, которая поспела на Урале

Поспевшая на Урале княженика препятствует старению и убивает раковые клетки

30 июля 2025 в 13:27 Размер текста - 17 +

Княженику называют лекарством от многих болезней, а раньше из нее делали «эликсир вечной молодости» Фото создано в Midjourney © URA.RU О редкой ягоде княженике слышал, наверное, не каждый коренной уралец. Между тем она встречается в свердловских лесах, и сейчас как раз наступил сезон ее сбора. Чем ценна эта ягода, почему ее считают лекарством от всех болезней и откуда она взяла свое название, — в заметке URA.RU. Средство от тысячи болезней Знатоки уверяют, что проще назвать то, чего в княженике нет, чем-то, что в ней есть полезного. Она содержит витамин С, фосфор, марганец, антиоксиданты, фитонциды, природные антибиотики, а также редкие химические элементы — селен, серебро и германий. Благодаря этому княженика отличный иммуномодулятор, помогает бороться с авитаминозом, тонизирует и бодрит. Также она обладает противовоспалительными, жаропонижающими и противовирусными свойствами. Уникальные свойства этой ягоды препятствуют старению организма, уничтожают раковые клетки, очищают печень и почки, хрящевую ткань суставов, омолаживают сердечно-сосудистую систему, нормализуют работу эндокринной системы, самое главное — щитовидной железы. Народные целители называют княженику «средством от тысячи болезней» и сравнивают по составу с женьшенем. Но и его княженика опережает в лечении некоторых недугов. Эликсир вечной молодости В России княженика растет в северных регионах: на Урале и Дальнем Востоке, в Якутии и Сибири, в Мурманской области и на Курильских островах, а также в прибрежной зоне Байкала. Те, кто пробовал ее хоть раз, уверяют, что и вкус, и аромат незабываемый: невероятно сладкие ягоды с тонким букетом ароматов персика, ананаса и лесной земляники. Даже пригоршня княженики, добавленная в варенье из других ягод, делает его удивительно вкусным. Свое название княженика получила еще в Древней Руси. Благодаря своим потрясающему вкусу она очень полюбилась удельным князьям, которые ею даже собирали оброк. Они снаряжали своих слуг в настоящие экспедиции на север Руси, где за золотые монеты у местного населения княженика скупалась ведрами. За нее платили даже дороже, чем за пушнину. Из ягод варили варенье, пекли вкуснейшие пироги и делали вина — без этих яств не мог обойтись ни один пир. Говорят, из княженики даже готовили «эликсир вечной молодости», куда входили еще 33 травы. Рецепт этого чудо-напитка в наши дни безвозвратно утерян. Радость садоводов и дизайнеров Сейчас княженика встречается редко, и местами внесена в Красную книгу. Поэтому садоводы озаботились выращиванием княженики на приусадебных участках — благо, она морозостойкая. Благодаря своеобразной корневой системе княженика быстро разрастается до настоящих плантаций, радуя хозяев вкусными сочными плодами. Полюбилась княженика и современным ландшафтным дизайнерам, которые в последние годы активно используют ее в своих композициях. Цветет она целый месяц ярко-розовыми цветами, и смотрится в озеленении очень красиво. А когда на кустиках появляются рубиновые ягоды, то они блестят на солнце, словно драгоценные камни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

О редкой ягоде княженике слышал, наверное, не каждый коренной уралец. Между тем она встречается в свердловских лесах, и сейчас как раз наступил сезон ее сбора. Чем ценна эта ягода, почему ее считают лекарством от всех болезней и откуда она взяла свое название, — в заметке URA.RU. Знатоки уверяют, что проще назвать то, чего в княженике нет, чем-то, что в ней есть полезного. Она содержит витамин С, фосфор, марганец, антиоксиданты, фитонциды, природные антибиотики, а также редкие химические элементы — селен, серебро и германий. Благодаря этому княженика отличный иммуномодулятор, помогает бороться с авитаминозом, тонизирует и бодрит. Также она обладает противовоспалительными, жаропонижающими и противовирусными свойствами. Уникальные свойства этой ягоды препятствуют старению организма, уничтожают раковые клетки, очищают печень и почки, хрящевую ткань суставов, омолаживают сердечно-сосудистую систему, нормализуют работу эндокринной системы, самое главное — щитовидной железы. Народные целители называют княженику «средством от тысячи болезней» и сравнивают по составу с женьшенем. Но и его княженика опережает в лечении некоторых недугов. В России княженика растет в северных регионах: на Урале и Дальнем Востоке, в Якутии и Сибири, в Мурманской области и на Курильских островах, а также в прибрежной зоне Байкала. Те, кто пробовал ее хоть раз, уверяют, что и вкус, и аромат незабываемый: невероятно сладкие ягоды с тонким букетом ароматов персика, ананаса и лесной земляники. Даже пригоршня княженики, добавленная в варенье из других ягод, делает его удивительно вкусным. Свое название княженика получила еще в Древней Руси. Благодаря своим потрясающему вкусу она очень полюбилась удельным князьям, которые ею даже собирали оброк. Они снаряжали своих слуг в настоящие экспедиции на север Руси, где за золотые монеты у местного населения княженика скупалась ведрами. За нее платили даже дороже, чем за пушнину. Из ягод варили варенье, пекли вкуснейшие пироги и делали вина — без этих яств не мог обойтись ни один пир. Говорят, из княженики даже готовили «эликсир вечной молодости», куда входили еще 33 травы. Рецепт этого чудо-напитка в наши дни безвозвратно утерян. Сейчас княженика встречается редко, и местами внесена в Красную книгу. Поэтому садоводы озаботились выращиванием княженики на приусадебных участках — благо, она морозостойкая. Благодаря своеобразной корневой системе княженика быстро разрастается до настоящих плантаций, радуя хозяев вкусными сочными плодами. Полюбилась княженика и современным ландшафтным дизайнерам, которые в последние годы активно используют ее в своих композициях. Цветет она целый месяц ярко-розовыми цветами, и смотрится в озеленении очень красиво. А когда на кустиках появляются рубиновые ягоды, то они блестят на солнце, словно драгоценные камни.