В Свердловской области ожидается кратковременное похолодание с осадками

В Свердловской области 30 июля ожидается кратковременное похолодание с возобновлением осадков. Причиной понижения температуры станет поступление прохладной воздушной массы с севера. Об этом в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» рассказал синоптик Алексей Пулин.
«В среду территорию Свердловской области ожидает очередное (теперь кратковременное) похолодание. Начавшееся было потепление прервется с поступлением порции умеренно-холодной воздушной массы со стороны Ямала. Возобновятся осадки, правда они будут не обложные, как в предыдущие дни, а кратковременные», — сказано в прогнозе. Также отмечается, что усиление влияния антициклона прогнозируется уже с четверга, после чего погода стабилизируется: облачность уменьшится, а температура воздуха вернется к значениям, соответствующим климатической норме.
В ночь на 30 июля по области ожидается от +16 градусов, днем столбик термометра покажет от +11 до +19, на юго-западе региона воздух прогреется максимум до +22 градусов. В Екатеринбурге ночью прогнозируется переменная облачность и температура от +14 до +16, днем будет в основном облачно, пройдут кратковременные дожди при температуре до +18 градусов. Ожидается ветер со скоростью 4–9 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.
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