Работникам метро в Екатеринбурге на четырехдневке урезали зарплаты

Рабочую неделю сократили в середине июля
В Екатеринбурге сотрудникам метро, которых перевели на четырехдневную рабочую неделю, урезали зарплаты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Добровольный перевод на четырехдневную рабочую неделю предполагал сокращение зарплаты», — отметили в мэрии. Сокращенную рабочую неделю предложили только сотрудникам аппарата управления.
О переводе работников подземки на четырехдневку стало известно 15 июля. Линейный и производственный персонал остался работать в прежнем режиме.
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