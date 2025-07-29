29 июля 2025

Работникам метро в Екатеринбурге на четырехдневке урезали зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочую неделю сократили в середине июля
Рабочую неделю сократили в середине июля Фото:

В Екатеринбурге сотрудникам метро, которых перевели на четырехдневную рабочую неделю, урезали зарплаты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Добровольный перевод на четырехдневную рабочую неделю предполагал сокращение зарплаты», — отметили в мэрии. Сокращенную рабочую неделю предложили только сотрудникам аппарата управления.

О переводе работников подземки на четырехдневку стало известно 15 июля. Линейный и производственный персонал остался работать в прежнем режиме.

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В Екатеринбурге сотрудникам метро, которых перевели на четырехдневную рабочую неделю, урезали зарплаты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Добровольный перевод на четырехдневную рабочую неделю предполагал сокращение зарплаты», — отметили в мэрии. Сокращенную рабочую неделю предложили только сотрудникам аппарата управления. О переводе работников подземки на четырехдневку стало известно 15 июля. Линейный и производственный персонал остался работать в прежнем режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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