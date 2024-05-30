Судимый вахтовик из Башкирии избил коллегу на месторождении в ХМАО

В Нижневартовском районе на Самотлорском месторождении ранее судимый вахтовик из Башкирии избил коллегу. За это суд приговорил его к исправительным работам, сообщается в картотеке.
«[Осужденный] нанес потерпевшему не менее одного удара рукой в область лица, от чего последний почувствовал физическую боль, а также схватил потерпевшего удушающим приемом рук со спины за шею, повалив его на землю, от чего последний ударился правым локтем и правым коленом, причинив тем самым потерпевшему физическую боль», — сообщается в базе данных. Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подростки избили семейную пару из-за замечания о нацистском приветствии. Суд приговорил виновника к условному сроку.
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