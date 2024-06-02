Минченко: мир находится в двух шагах от нового Карибского кризиса

03 июня 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Противостояние с Западом способно растянуться на десятилетия, считают политологи Фото: Минобороны России Переизбрание президента России Владимира Путина на новый срок стало определяющим событием как во внутренней, так и во внешней политике, особенно на фоне изменения устройства международных отношений. К такому выводу пришли авторы коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в работе «Политбюро 2.0: долгая зима». Нарастание конфликтного потенциала, по их мнению, приближает новое глобальное противостояние, а мир находится в двух шагах от повторения Карибского кризиса. «Геополитически ситуация находится в двух шагах от Карибского кризиса 2.0. Вероятность продолжения позиционного противостояния с Западом, способного растянуться на десятилетия, следует оценивать как крайне высокую», — говорится в аналитическом обзоре состояния российских элит. Эксперты назвали это состояние «долгой зимой». Кроме того, согласно докладу, ужесточение внешнеполитического фона и нарастание конфликтного потенциала приводит к мировой тенденции ужесточения внутриполитических режимов. «На смену „Эпохе Гнева“, которая характеризовалась антиистеблиментной электоральной волной, пришла „Эпоха Страха“, требующая консолидации элит и избирателей перед внешними вызовами», — говорится в аналитическом обзоре, авторы которого не считают Россию исключением. Политбюро 2.0 — авторская модель холдинга «Минченко консалтинг», который возглавляет политолог Евгений Минченко. Она представляет собой неформальное объединение чиновников и руководителей госкомпаний, составляющих ближний круг главы государства, и определяющих развитие страны. Карибский кризис 1962 года — резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе. Решение властей объяснялось необходимостью предотвратить вооруженную агрессию США на Кубу и противопоставить советские ракеты американским, развернутым в Италии и Турции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переизбрание президента России Владимира Путина на новый срок стало определяющим событием как во внутренней, так и во внешней политике, особенно на фоне изменения устройства международных отношений. К такому выводу пришли авторы коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в работе «Политбюро 2.0: долгая зима». Нарастание конфликтного потенциала, по их мнению, приближает новое глобальное противостояние, а мир находится в двух шагах от повторения Карибского кризиса. «Геополитически ситуация находится в двух шагах от Карибского кризиса 2.0. Вероятность продолжения позиционного противостояния с Западом, способного растянуться на десятилетия, следует оценивать как крайне высокую», — говорится в аналитическом обзоре состояния российских элит. Эксперты назвали это состояние «долгой зимой». Кроме того, согласно докладу, ужесточение внешнеполитического фона и нарастание конфликтного потенциала приводит к мировой тенденции ужесточения внутриполитических режимов. «На смену „Эпохе Гнева“, которая характеризовалась антиистеблиментной электоральной волной, пришла „Эпоха Страха“, требующая консолидации элит и избирателей перед внешними вызовами», — говорится в аналитическом обзоре, авторы которого не считают Россию исключением. Политбюро 2.0 — авторская модель холдинга «Минченко консалтинг», который возглавляет политолог Евгений Минченко. Она представляет собой неформальное объединение чиновников и руководителей госкомпаний, составляющих ближний круг главы государства, и определяющих развитие страны. Карибский кризис 1962 года — резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе. Решение властей объяснялось необходимостью предотвратить вооруженную агрессию США на Кубу и противопоставить советские ракеты американским, развернутым в Италии и Турции.