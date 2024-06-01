01 июня 2024
31 мая 2024

Бастрыкин узнал о мигрантах, захвативших спортивную площадку в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигрантов, которые не пускали детей на спортплощадку
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигрантов, которые не пускали детей на спортплощадку Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигрантов, которые захватили спортивную площадку в Сургуте (ХМАО) и не пускали туда детей. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении противоправных действий мигрантами в городе Сургуте. … Мигранты захватили спортивную площадку, незаконно ограничив к ней доступ местных несовершеннолетних», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас в Югре начата процессуальная проверка. Возбудит уголовное дело, а также доложит Бастрыкину о результатах и обстоятельствах руководитель СУ СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигрантов, которые захватили спортивную площадку в Сургуте (ХМАО) и не пускали туда детей. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении противоправных действий мигрантами в городе Сургуте. … Мигранты захватили спортивную площадку, незаконно ограничив к ней доступ местных несовершеннолетних», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в Югре начата процессуальная проверка. Возбудит уголовное дело, а также доложит Бастрыкину о результатах и обстоятельствах руководитель СУ СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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