Бастрыкин узнал о мигрантах, захвативших спортивную площадку в ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигрантов, которые захватили спортивную площадку в Сургуте (ХМАО) и не пускали туда детей. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении противоправных действий мигрантами в городе Сургуте. … Мигранты захватили спортивную площадку, незаконно ограничив к ней доступ местных несовершеннолетних», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в Югре начата процессуальная проверка. Возбудит уголовное дело, а также доложит Бастрыкину о результатах и обстоятельствах руководитель СУ СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин.
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