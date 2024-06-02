02 июня 2024
01 июня 2024

Коммунальщики Нижневартовска раскрыли сроки отключения горячего водоснабжения

Горячую воду в жилых домах Нижневартовска начнут отключать с 17 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Горячую воду в домах Нижневартовска начнут отключать с 17 июня
Горячую воду в домах Нижневартовска начнут отключать с 17 июня Фото:

С 17 июня стартует период отключения горячей воды в жилых домах Нижневартовска. На сайте городского «Управления теплоснабжением» опубликовали график проведения испытаний теплосетей.

«Одновременно с окончанием отопительного сезона в Нижневартовске начнется подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Специалисты „Управления теплоснабжения“ проведут опрессовки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения», — сообщили на сайте «Горэлектросетей» Нижневартовска.

С 17 июня, горячую воду отключат для абонентов котельных под номерами №3А, 3Б и В-5. Это горожане, проживающие в седьмом, восьмом, десятом, двенадцатом и четырнадцатом микрорайонах. Гидравлические испытания проведут всего в три этапа.

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С 17 июня стартует период отключения горячей воды в жилых домах Нижневартовска. На сайте городского «Управления теплоснабжением» опубликовали график проведения испытаний теплосетей. «Одновременно с окончанием отопительного сезона в Нижневартовске начнется подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Специалисты „Управления теплоснабжения“ проведут опрессовки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения», — сообщили на сайте «Горэлектросетей» Нижневартовска. С 17 июня, горячую воду отключат для абонентов котельных под номерами №3А, 3Б и В-5. Это горожане, проживающие в седьмом, восьмом, десятом, двенадцатом и четырнадцатом микрорайонах. Гидравлические испытания проведут всего в три этапа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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