Коммунальщики Нижневартовска раскрыли сроки отключения горячего водоснабжения

С 17 июня стартует период отключения горячей воды в жилых домах Нижневартовска. На сайте городского «Управления теплоснабжением» опубликовали график проведения испытаний теплосетей.
«Одновременно с окончанием отопительного сезона в Нижневартовске начнется подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Специалисты „Управления теплоснабжения“ проведут опрессовки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения», — сообщили на сайте «Горэлектросетей» Нижневартовска.
С 17 июня, горячую воду отключат для абонентов котельных под номерами №3А, 3Б и В-5. Это горожане, проживающие в седьмом, восьмом, десятом, двенадцатом и четырнадцатом микрорайонах. Гидравлические испытания проведут всего в три этапа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!