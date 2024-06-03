В России хотят снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

«Ведомости»: педагогам не придется сдавать повторно документы в госорганы

04 июня 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Учителей хотят избавить от необходимости заполнять огромное количество документов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России предложили снизить бюрократическую нагрузку на педагогов. В частности, образовательным организациям могут разрешить не предоставлять в другие организации и госорганы документы, если они это уже делали в текущем году, говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму. «Законопроектом предлагается дать право образовательной организации не предоставлять другим организациям, госорганам и органам местного самоуправления информацию и документы, если они уже делали это в текущем году. Они смогут отказать органам власти, если для предоставления запрашиваемой информации нет оснований, предусмотренных в федеральных законах», — пишут «Ведомости» со ссылкой на заключение кабмина. Законопроект для рассмотрения внесен в Государственную думу. Он предполагает внесение изменения в статьи 29 «Информационная открытость образовательной организации» и 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации» закона «Об образовании». Правительство РФ поддержало закон, но просит внести некоторые уточнения. Вопрос о снижение бюрократической нагрузки на учителей ранее глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым. Глава правительства РФ считает, что на педагогах лежит огромное количество документов, которые необходимо заполнить. Все это отвлекает от основной задачи — учить, убежден Мишустин. Поручение разгрузить преподавателей должно быть выполнено на всех уровнях — от детских садиков до высших учебных заведений, отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предложили снизить бюрократическую нагрузку на педагогов. В частности, образовательным организациям могут разрешить не предоставлять в другие организации и госорганы документы, если они это уже делали в текущем году, говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму. «Законопроектом предлагается дать право образовательной организации не предоставлять другим организациям, госорганам и органам местного самоуправления информацию и документы, если они уже делали это в текущем году. Они смогут отказать органам власти, если для предоставления запрашиваемой информации нет оснований, предусмотренных в федеральных законах», — пишут «Ведомости» со ссылкой на заключение кабмина. Законопроект для рассмотрения внесен в Государственную думу. Он предполагает внесение изменения в статьи 29 «Информационная открытость образовательной организации» и 47 «Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации» закона «Об образовании». Правительство РФ поддержало закон, но просит внести некоторые уточнения. Вопрос о снижение бюрократической нагрузки на учителей ранее глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым. Глава правительства РФ считает, что на педагогах лежит огромное количество документов, которые необходимо заполнить. Все это отвлекает от основной задачи — учить, убежден Мишустин. Поручение разгрузить преподавателей должно быть выполнено на всех уровнях — от детских садиков до высших учебных заведений, отметил он.