Мишустин проверил ход эксперимента по освобождению учителей от работы с документами

Мишустин заявил о необходимости разгрузки учителей в школах

18 апреля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что излишняя бюрократия — это проблема, о которой знают все учителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым снижение бюрократической нагрузки на учителей. Премьер-министр напомнил о поручении президента, и о том, что на учителях лежит большое количество документов, мешающих основной задаче — учить. «Очень большое количество отчетных документов, которые обязан заполнять учитель, мешает, не оставляет времени для работы с детьми, в том числе для качественной проверки домашних заданий. Все это, я знаю, было предметом кропотливого изучения Рособрнадзора. <…> Поручение разгрузить преподавателей должно быть выполнено на всех уровнях — от детских садиков до высших учебных заведений», — обосновал Мишустин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Музаева, первый этап по проработке вопросов уже пройден, и рабочая группа подготовила необходимые поправки в Государственную Думу. «В весеннюю сессию они должны быть приняты — у нас нет никаких сомнений, что это будет сделано, потому что все согласования на всех инстанциях проведены», — заверил глава Роспотребнадзора. Руководитель ведомства отметил, что в ходе эксперимента была выявлена серьезная проблема — большое количество мониторингов для разных направлений в системе образования. А суть предложенных поправок заключается в том, что в законе будет прописаны конкретные запросы, на которые обязана отвечать организация. «Будем работать над сокращением количества информационных систем, дублирования информации в этих информационных системах и сокращением количества мониторингов. После того как эту часть мы расчистим, сможем уверенно и точно сказать, что работа в этом направлении полностью закончена», — сказал Музаев. Вопрос разгрузки педагогов был озвучен на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Тогда уполномоченный по правам ребенка Ульяновской области Екатерина Вячеславовна Сморода в прямом эфире с президентом Владимиром Путиным рассказала во всех подробностях о серьезной бюрократической нагрузке не только на сотрудников административного корпуса образовательных учреждений, но и всех педагогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым снижение бюрократической нагрузки на учителей. Премьер-министр напомнил о поручении президента, и о том, что на учителях лежит большое количество документов, мешающих основной задаче — учить. «Очень большое количество отчетных документов, которые обязан заполнять учитель, мешает, не оставляет времени для работы с детьми, в том числе для качественной проверки домашних заданий. Все это, я знаю, было предметом кропотливого изучения Рособрнадзора. <…> Поручение разгрузить преподавателей должно быть выполнено на всех уровнях — от детских садиков до высших учебных заведений», — обосновал Мишустин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Музаева, первый этап по проработке вопросов уже пройден, и рабочая группа подготовила необходимые поправки в Государственную Думу. «В весеннюю сессию они должны быть приняты — у нас нет никаких сомнений, что это будет сделано, потому что все согласования на всех инстанциях проведены», — заверил глава Роспотребнадзора. Руководитель ведомства отметил, что в ходе эксперимента была выявлена серьезная проблема — большое количество мониторингов для разных направлений в системе образования. А суть предложенных поправок заключается в том, что в законе будет прописаны конкретные запросы, на которые обязана отвечать организация. «Будем работать над сокращением количества информационных систем, дублирования информации в этих информационных системах и сокращением количества мониторингов. После того как эту часть мы расчистим, сможем уверенно и точно сказать, что работа в этом направлении полностью закончена», — сказал Музаев. Вопрос разгрузки педагогов был озвучен на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Тогда уполномоченный по правам ребенка Ульяновской области Екатерина Вячеславовна Сморода в прямом эфире с президентом Владимиром Путиным рассказала во всех подробностях о серьезной бюрократической нагрузке не только на сотрудников административного корпуса образовательных учреждений, но и всех педагогов.