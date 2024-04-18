Мишустин проверил ход эксперимента по освобождению учителей от работы с документами

Мишустин заявил о необходимости разгрузки учителей в школах
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Российско-азербайджанские переговоры в Баку с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Баку, мишустин михаил
Мишустин заявил, что излишняя бюрократия — это проблема, о которой знают все учителя Фото:

Глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым снижение бюрократической нагрузки на учителей. Премьер-министр напомнил о поручении президента, и о том, что на учителях лежит большое количество документов, мешающих основной задаче — учить.

«Очень большое количество отчетных документов, которые обязан заполнять учитель, мешает, не оставляет времени для работы с детьми, в том числе для качественной проверки домашних заданий. Все это, я знаю, было предметом кропотливого изучения Рособрнадзора. <…> Поручение разгрузить преподавателей должно быть выполнено на всех уровнях — от детских садиков до высших учебных заведений», — обосновал Мишустин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По словам Музаева, первый этап по проработке вопросов уже пройден, и рабочая группа подготовила необходимые поправки в Государственную Думу. «В весеннюю сессию они должны быть приняты — у нас нет никаких сомнений, что это будет сделано, потому что все согласования на всех инстанциях проведены», — заверил глава Роспотребнадзора.

Руководитель ведомства отметил, что в ходе эксперимента была выявлена серьезная проблема — большое количество мониторингов для разных направлений в системе образования. А суть предложенных поправок заключается в том, что в законе будет прописаны конкретные запросы, на которые обязана отвечать организация.

«Будем работать над сокращением количества информационных систем, дублирования информации в этих информационных системах и сокращением количества мониторингов. После того как эту часть мы расчистим, сможем уверенно и точно сказать, что работа в этом направлении полностью закончена», — сказал Музаев.

Вопрос разгрузки педагогов был озвучен на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Тогда уполномоченный по правам ребенка Ульяновской области Екатерина Вячеславовна Сморода в прямом эфире с президентом Владимиром Путиным рассказала во всех подробностях о серьезной бюрократической нагрузке не только на сотрудников административного корпуса образовательных учреждений, но и всех педагогов.

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Глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым снижение бюрократической нагрузки на учителей. Премьер-министр напомнил о поручении президента, и о том, что на учителях лежит большое количество документов, мешающих основной задаче — учить. «Очень большое количество отчетных документов, которые обязан заполнять учитель, мешает, не оставляет времени для работы с детьми, в том числе для качественной проверки домашних заданий. Все это, я знаю, было предметом кропотливого изучения Рособрнадзора. <…> Поручение разгрузить преподавателей должно быть выполнено на всех уровнях — от детских садиков до высших учебных заведений», — обосновал Мишустин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Музаева, первый этап по проработке вопросов уже пройден, и рабочая группа подготовила необходимые поправки в Государственную Думу. «В весеннюю сессию они должны быть приняты — у нас нет никаких сомнений, что это будет сделано, потому что все согласования на всех инстанциях проведены», — заверил глава Роспотребнадзора. Руководитель ведомства отметил, что в ходе эксперимента была выявлена серьезная проблема — большое количество мониторингов для разных направлений в системе образования. А суть предложенных поправок заключается в том, что в законе будет прописаны конкретные запросы, на которые обязана отвечать организация. «Будем работать над сокращением количества информационных систем, дублирования информации в этих информационных системах и сокращением количества мониторингов. После того как эту часть мы расчистим, сможем уверенно и точно сказать, что работа в этом направлении полностью закончена», — сказал Музаев. Вопрос разгрузки педагогов был озвучен на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Тогда уполномоченный по правам ребенка Ульяновской области Екатерина Вячеславовна Сморода в прямом эфире с президентом Владимиром Путиным рассказала во всех подробностях о серьезной бюрократической нагрузке не только на сотрудников административного корпуса образовательных учреждений, но и всех педагогов.
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