Опухоль спровоцировала перелом позвоночника у ребенка из ХМАО

Подросток из Сургута Иван Казачков победил лимфому Беркитта, которая разрослась и спровоцировала компрессионный перелом позвоночника. О том, как врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы вылечили юного пациента, сообщили в пресс-службе медучреждения.
«Когда поступили в детское онкологическое отделение и прошли обследование, нам сразу поставили диагноз лимфома Беркитта четвертой стадии. У Вани была поражена брюшная полость. Лимфома обволокла живот так, что задела позвонок и привела к компрессионным переломам», — передают слова матери Ивана в больнице.
Симптомы, которые указывали на развитие опухоли, были совершенно разные — от нарушения сна до постоянной температуры и болей в плече. Для победы над страшным недугом подростку пришлось выдержать шесть блоков химиотерапии. Борьба за жизнь продолжалась с января, и на данный момент Иван находится в ремиссии — рак отступил. Однако в течение года врачи будут пристально следить за состоянием мальчика, а после проводить контрольные обследования каждые полгода.
По словам заведующей детским онкологическим отделением больницы Гузель Казарян, лимфома Беркитта — агрессивная опухоль, которая прогрессирует с высокой скоростью. В Нижневартовскую ОКДБ ежегодно поступают около 8 юных пациентов с этим диагнозом. «Обычно дети поступают в отделение уже на третьей-четвертой стадии заболевания. Но отличительная черта этой опухоли, что она очень чувствительна к химиотерапии», — поделилась врач-онколог.
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