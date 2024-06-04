Поля под Челябинском завалили мусором высотой в три метра

Под Челябинском поля сельскохозяйственного назначения завалили мусором. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, высота свалки местами достигла трех метров. Материалы направлены в прокуратуру Курчатовского района.
«Выявленная свалка занимает площадь почти 4,3 га и располагается на семи земельных участках. Шесть из них предназначены для сельскохозяйственного использования», — сообщили URA.RU в управлении.
По данным ведомства, территория захламлена строительными и бытовыми отходами. Также присутствуют порубочные остатки деревьев. Земляные валы перемежаются с мусором. Проведенная проверка показала, что земельные участки не используются по назначению и заросли дикой растительностью.
На полях не проводятся агротехнические работы, не ведется сельскохозяйственное производство, не обнаружено признаков посевных и уборочных работ. Ситуация с захламленными участками не разрешилась с 15 мая. Тогда Россельхознадзор провел обследование данных территорий и предупредил владельцев о необходимости соблюдения земельного законодательства. Собственниками участков являются одно юрлицо и два гражданина РФ.
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