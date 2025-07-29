29 июля 2025

Сотрудника челябинского ЧОП осудили за нападение на посетителя банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил охраннику девять месяцев ограничения свободы
Суд назначил охраннику девять месяцев ограничения свободы Фото:

Сотрудника ЧОП «Максимум-плюс», входящего в группу компаний ООО ЧОП «Дельта», Андрея Федяева осудили за нападение на посетителя одного из отделений Сбербанка. По словам адвоката Ивана Кораблева, представляющего интересы потерпевшего, сотруднику назначили наказание в виде ограничения свободы.

«Был вынесен приговор, которым Андрей Федяев признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок девять месяцев», — сообщил URA.RU Кораблев.

По его словам, также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего. Федяев должен выплатить ему 170 тысяч рублей.

Федяев напал на посетителя 14 августа 2024 года в отделении Сбербанка на улице Агалакова, 38. Предварительно, ему показалось, что он столкнулся с мошенником. Якобы потерпевший в тот день посетил несколько отделений с бабушкой, чем вызвал подозрения. В итоге Федяев избил посетителя и заковал его в наручники. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Сотрудника ЧОП «Максимум-плюс», входящего в группу компаний ООО ЧОП «Дельта», Андрея Федяева осудили за нападение на посетителя одного из отделений Сбербанка. По словам адвоката Ивана Кораблева, представляющего интересы потерпевшего, сотруднику назначили наказание в виде ограничения свободы. «Был вынесен приговор, которым Андрей Федяев признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок девять месяцев», — сообщил URA.RU Кораблев. По его словам, также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего. Федяев должен выплатить ему 170 тысяч рублей. Федяев напал на посетителя 14 августа 2024 года в отделении Сбербанка на улице Агалакова, 38. Предварительно, ему показалось, что он столкнулся с мошенником. Якобы потерпевший в тот день посетил несколько отделений с бабушкой, чем вызвал подозрения. В итоге Федяев избил посетителя и заковал его в наручники. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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