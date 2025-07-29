29 июля 2025

Челябинцы потребовали отремонтировать ветхую веранду детского сада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветхая веранда может обрушиться на детей (архивное фото)
Ветхая веранда может обрушиться на детей (архивное фото) Фото:

Родители воспитанников детского сада №77 в Челябинске потребовали отремонтировать ветхую веранду. Они показали на фото, что пол и крыша сгнили, а кирпичная кладка покрыта мхом.

«Детская площадка находится в удручающем состоянии. Веранда вся покрыта мхом, крыша протекает, перекладины на крыши сгнили, пол так же сгнил и местами проваливается. Огромная просьба — сделайте ремонт», — пишет Катюша О. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Родители переживают, что в случае дождя и ветра детям будет негде укрыться. Кроме того, на площадке расположен большой тополь, который сильно раскачивается и скрипит. Воспитатели рассказали, что раньше тут уже падала крупная береза, который ветер вырвал с корнем.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, детский садик ремонтируется поэтапно. В группах уже проведен ремонт, начаты работы на верандах.

«Детский садик достаточно старый, находится на постоянном контроле и поэтапно обновляется. Ранее в нем уже были отремонтированы три двухсекционные веранды. До начала учебного года приведут в порядок и эту веранду», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В садике поэтапно проводят ремонт
В садике поэтапно проводят ремонт
Фото:
Ветхую веранду отремонтируют к началу учебного года
Ветхую веранду отремонтируют к началу учебного года
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родители воспитанников детского сада №77 в Челябинске потребовали отремонтировать ветхую веранду. Они показали на фото, что пол и крыша сгнили, а кирпичная кладка покрыта мхом. «Детская площадка находится в удручающем состоянии. Веранда вся покрыта мхом, крыша протекает, перекладины на крыши сгнили, пол так же сгнил и местами проваливается. Огромная просьба — сделайте ремонт», — пишет Катюша О. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Родители переживают, что в случае дождя и ветра детям будет негде укрыться. Кроме того, на площадке расположен большой тополь, который сильно раскачивается и скрипит. Воспитатели рассказали, что раньше тут уже падала крупная береза, который ветер вырвал с корнем. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, детский садик ремонтируется поэтапно. В группах уже проведен ремонт, начаты работы на верандах. «Детский садик достаточно старый, находится на постоянном контроле и поэтапно обновляется. Ранее в нем уже были отремонтированы три двухсекционные веранды. До начала учебного года приведут в порядок и эту веранду», — уточнили в пресс-службе мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...