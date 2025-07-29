Родители воспитанников детского сада №77 в Челябинске потребовали отремонтировать ветхую веранду. Они показали на фото, что пол и крыша сгнили, а кирпичная кладка покрыта мхом.
«Детская площадка находится в удручающем состоянии. Веранда вся покрыта мхом, крыша протекает, перекладины на крыши сгнили, пол так же сгнил и местами проваливается. Огромная просьба — сделайте ремонт», — пишет Катюша О. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Родители переживают, что в случае дождя и ветра детям будет негде укрыться. Кроме того, на площадке расположен большой тополь, который сильно раскачивается и скрипит. Воспитатели рассказали, что раньше тут уже падала крупная береза, который ветер вырвал с корнем.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, детский садик ремонтируется поэтапно. В группах уже проведен ремонт, начаты работы на верандах.
«Детский садик достаточно старый, находится на постоянном контроле и поэтапно обновляется. Ранее в нем уже были отремонтированы три двухсекционные веранды. До начала учебного года приведут в порядок и эту веранду», — уточнили в пресс-службе мэрии.
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