День железнодорожника в Челябинске отпразднуют живой музыкой и забегами

В Челябинске 1 августа на стадионе «Локомотив» состоится празднование Дня железнодорожника. Гостей ждет программа с мастер-классами, забегами, интерактивными зонами и выступлением группы «Знакомые». О событиях этого дня — в афише URA.RU.
На стадионе будут работать интерактивные площадки для активного отдыха, мастер-классы, фотозоны и конкурсы. Выдача стартовых пакетов участникам забегов начнется в 15:00, а вход для гостей откроется в 16:30.
Церемония открытия стартует в 17:30, а до этого и в течение всего вечера — с 17:00 до 21:00 — будут работать зоны активности: мастер-классы, интерактивные игры и развлекательные площадки для разных возрастов. С 18:30 начнутся детские забеги на 400 метров: сначала выйдут на старт участники 6–8 лет, затем — 9–10 лет, и последними побегут дети 11–13 лет. Победителей в каждой категории наградят сразу после финиша.
В 19:20 к соревнованиям присоединятся руководители, которые тоже преодолеют дистанцию 400 метров. Основной спортивной частью станут массовые забеги: на 1520 метров — в 19:40, и на пять километров — в 20:15. Победители этих забегов будут награждены в 20:30 и 21:30 соответственно.
Финальным аккордом праздника станет дискотека под открытым небом. С 21:00 до 22:30 для гостей будет выступать кавер-группа «ЗНАКОМЫЕ».
На время празднования в Челябинске перекроют движение по улице Цвиллинга. Участок от улицы Лазаретной до Орджоникидзе ограничат с 19:00 до 22:00.
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