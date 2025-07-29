У челябинки, лишившейся дочери в ДТП, отнимают внука

Жительница Аргаяшского района Челябинской области потеряла дочь после аварии, а сейчас у нее отнимают внука. Подробности семейной трагедии она рассказала корреспонденту URA.RU.
«Моя дочь в марте 2023 года родила сына, отец не был вписан в свидетельство о рождении и никаким образом не помогал — ни пока она ходила беременной, ни после родов. В сентябре прошлого года она поехала с ним на машине, он врезался в трактор, и дочь скончалась в реанимации. Сейчас у меня отнимают внука», — начала рассказывать, заметно волнуясь, бабушка ребенка Венера Н.
Бабушка поделилась опасениями, что отец ребенка мог намеренно направить машину на полной скорости в трактор. Она пояснила, что отец ребенка был за рулем и почему-то пристегнулся, хотя никогда этого раньше не делал, а ее дочь — нет. Скорость столкновения была такова, что женщина получила переломы костей черепа с кровоизлияниями в мозг, разрывы легких, переломы костей ног и многочисленные травмы по всему телу. Она умерла в больнице через шесть дней от кровоизлияния и отека мозга, а также гнойной пневмонии (заключение эксперта в судебных документах есть в распоряжении редакции). Опекунство на малыша оформила родная бабушка, но спокойно пережить потерю не удалось — начались суды.
«Он мне сказал, что его не посадят, потому что у него есть маленький ребенок, который раньше ему вообще не нужен был. И начал доказывать отцовство», — пояснила женщина со слезами в голосе.
Первый суд приговорил мужчину к двум годам обязательных работ, кроме того, он должен выплатить матери и сыну по 500 тысяч рублей морального ущерба. Отцовство ему также уже удалось доказать — решение вступит в силу с 1 сентября. Тем временем продолжаются заседания суда о привлечении отца ребенка к уголовной ответственности.
«У меня есть доказательства, что он сильно пьет и употребляет запрещенные вещества. Как такому отцу можно доверить малыша? Он хочет забрать у меня внука, чтобы тратить пособия, а фактически заботиться о ребенке будет некому. Я потеряла дочь и не хочу потерять еще и внука», — добавила челябинка.
Заседание суда по уголовному делу в отношении отца ребенка назначено на 7 августа. А пока бабушка обращается во все возможные инстанции с просьбами о помощи в этом непростом вопросе.
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