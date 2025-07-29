Компания ДОМ.РФ перенесла торги по продаже чаеразвесочной фабрики купца Кузнецова с первого на третий квартал 2025 года. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
«Объект расположен в центре города на первой линии застройки. Здание — ОКН регионального значения „Чаеразвесочная фабрика Кузнецова“. Окружение сформировано преимущественно административно-офисной и производственно-складской застройкой. Высокая транспортная доступность: остановка общественного транспорта расположена в 400 метрах от объекта», — сообщается на сайте.
Памятник истории и архитектуры в Челябинске расположен на улице Васенко, 37. Площадь земельного участка под домом — 1 700 тысяч квадратных метров, самого дома — 6 200 тысяч квадратных метров. Сейчас объект находится в агентировании, поэтому его стартовая цена пока не определена. Открыли чаеразвесочную фабрику в 1904 году. Там располагалось товарищество «Преемник Алексея Губкина Александр Кузнецов и Ко».
В июне 1926 года в здании открывался фармацевтический завод, был надстроен третий этаж. Во время Первой мировой войны на фабрике разместился военный госпиталь. Интересно, что в апреле 2023 года вышла серия американского мультсериала «Гриффины», в которой персонаж Стьюи упоминает завод в качестве достопримечательности Челябинска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!