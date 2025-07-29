Челябинцев при стрессах начали успокаивать роботы

В Челябинской области жители за утешением все чаще идут к искусственному интеллекту (ИИ). Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании Yota, к ИИ-компаньонам для снятия стресса за полгода стали обращаться в пять раз больше человек.
«В 2025 году число пользователей таких сервисов выросло в 2,1 раза. Средний объем трафика увеличился в 2,3 раза. Особенно активно жители региона общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Их аудитория выросла почти в пять раз», — пояснили URA.RU в «МегаФоне».
По данным Yota, ИИ-компаньонами чаще всего пользуются жители в возрасте от 36 до 45 лет. На эту категорию пришлось 41% от общего числа пользователей. Активное применение зафиксировали в группах 46–55 лет (22%) и 26–35 лет (15%). Женщины проявили больший интерес к диалогам с цифровыми собеседниками. На женскую половину пришлось 60% взаимодействия.
Искусственный интеллект находит применение и в психологической поддержке. На это указала популярность чат-ботов вроде Wysa и Woebot, использующих методики когнитивно-поведенческой терапии. Пользователи проводят с ними в среднем 19 минут в месяц.
«Технически ИИ может подобрать техники, простые упражнения для смены состояния. Однако если человек ищет ответы на вопросы про самоощущение и самопонимание, то ему важно отразиться в чужих глазах. В этом случае опыт другого человека, психолога, который проживал нечто подобное и хорошо понимает о чем речь, заменить трудно», — отметила URA.RU психолог из Златоуста Наталья Ноздрина.
Эксперт добавила, что вернуться от эмоций к логике нуждающемуся в поддержке проще со специалистом. Он быстрее поможет понять, что стресс — временное состояние.
Интерес к ИИ-компаньонам вырос на волне общей популярности этой технологии у пользователей. Анализ данных от «МегаФона» показал, что обращаться к разного рода ИИ-помощникам в регионе стали в 6,6 раза чаще. Повышенный интернет-трафик специалисты отметили в апреле, июне и июле. Привычные для общения боты Character, Talkie и Replika также увеличили свое присутствие в онлайн-пространстве в два раза.
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